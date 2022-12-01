Около двух тысяч призывников Ростовской области направились к местам несения службы

Солдаты отправятся в воинские части на спецтранспорте. Фото: правительство Ростовской области

Из Ростовской области около двух тысяч призывников отправились в воинские части. Об осеннем призыве рассказал заместитель губернатора донского региона Вадим Артемов.

В текущем году призыв начался на месяц позже – 1 ноября. Первые 60 новобранцев отправились на службу 10 ноября. Призывники Ростовской области также пополнили ряды роты Почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) – элитного подразделения, несущего службу на главной высоте России – Мамаевом кургане. Также личный состав роты активно принимает участие в памятных памятных и торжественных мероприятиях, проводимых в ЮФО.

До конца текущего года ряды военных сил России пополнят еще около двух тысяч призывников. Также 15 бойцов будут проходить службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.

Еще 300 человек пройдут службу в воинских частях с уже имеющейся военно-учетной специальностью, а в рамках осеннего призыва будут направлены 174 казака.

Отметим, что 60% призванных направляются в воинские части, дислоцированные на территории Южного военного округа. Все призывники пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Правительство донского региона выделило необходимые средства

для закупки призывным комиссиям на территории региона тестов для определения ковида. При этом, все делающие смогут вакцинироваться. Всех новобранцев доставят в воинские части на специальном транспорте. По прибытии они соблюдают двухнедельный карантин.

- Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции, Генеральным штабом Вооруженных сил России дано указание о категорическом запрещении направления военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в районы ее проведения. Также граждане, призванные осенью 2022 года, не будут направляется для прохождения военной службы на вновь вошедшие в состав РФ территории, - подчеркнул Вадим Артемов.

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