Стало известно имя самого народного полицейского Ростова-на-Дону

Почти месяц шла борьба за почетное звание.

Подошел к концу конкурс «КП — Ростов-на-Дону» на звание самого народного полицейского «Подвиг каждый день». Почти месяц, с 8 ноября по 1 декабря, вы, дорогие читатели, каждый день отдавали свои голоса за ростовских стражей порядка, которые готовы в любую минуту прийти на помощь к тому, кто в ней нуждается.

ОБОГНАЛ СОПЕРНИКОВ В ДВА РАЗА

Борьба шла нешуточная, особенно в последний день голосования. Когда сегодня в полночь голосование завершилось, результаты показали, что большинство участников оказались одинаково популярны среди голосующих. Но трое существенно вырвались вперед.

На третьем месте оказался специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Ростову-на-Дону Аркадий Тирацуян. За него проголосовали 6933 наших читателя.

На втором - заместитель начальника (по охране общественного порядка) отдела полиции № 8 Федор Гулевский, у которого — 43623 голосов!

Победитель же обогнал серебряного призера почти в два раза — 82897 голосов набрал начальник смены дежурной части УМВД России по г. Ростову-на-Дону Сергей Быков.

Начальник смены дежурной части УМВД России по г. Ростову-на-Дону Сергей Быков.

ВРЕМЕНИ НА РАЗДУМЬЯ НЕ БЫЛО

Читателей взяла за душу история, которой поделился подполковник полиции. Дело было 23 года назад, в 99-м. Тогда Сергей вместе с напарником патрулировал Орбитальную улицу рядом с Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

- Вдруг мы услышали громкие женские крики о помощи. Немедля побежали на них и увидели открытый канализационный колодец, а рядом - кричащую женщину, - рассказал Сергей.

Как оказалось, ее ребенок упал в открытый люк. Времени на раздумья не было!

- Я быстро спустился вниз: на глубину двух метров упал мальчонка лет трех — четырех. Он был сильно напуган, но не кричал. Я спросил: как он себя чувствует и где болит. А, ощупав малыша, понял, что ему очень повезло: дно колодца было земляным, и ребенок получил только ушибы и царапины, - поделился победитель.

В те времена, трудно представить, мобильников даже не было. И скорую помощь малышу пришлось вызывать как раз через учреждение по соседству.

Редакция «Комсомольской правды» сердечно поздравляет победителя!

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