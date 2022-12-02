Донские парламентарии обсудили птицеводство в регионе

В донском парламенте прошло заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна». Фото: ресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону, в Заксобрании, состоялось заседание дискуссионной площадки «Открытая трибуна», посвященное вакцинации в птицеводстве.

Модератор мероприятия, заместитель председателя донского Заксобрания - председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко подчеркнул, что вспышки птичьего гриппа способны нанести непоправимый урон отрасли.

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

По словам депутата, они способны нанести большой экономический ущерб и надолго парализовать работу неблагополучных по данному заболеванию предприятий.

- В качестве примера приведу Гуляй-Борисовскую птицефабрику. Здесь из-за вспышки высокопатогенного вируса гриппа было отчуждено или просто уничтожено около полумиллиона куриц. Предприятие до сих пор не смогло оправиться от такого удара, - сказал Вячеслав Василенко.

При этом, по мнению экспертов и депутатов, успешной профилактики различных заболеваний на птицефабриках можно достигнуть благодаря вакцинации, приводящейся в комплексе с мероприятиями по биозащите.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ

- Сегодня в Ростовской области активно прививают свою домашнюю птицу владельцы личных подсобных хозяйств, однако промышленные предприятия, согласно федеральным нормам, мероприятий по вакцинации не проводят. Это обусловлено, в частности, тем, что птицефабрики, как правило, были ориентированы не только на внутренний рынок, но и производили экспортную продукцию, - сказал Вячеслав Василенко.

Однако такой подход к вакцинации таит в себе опасность, так как вспышка гриппа на крупной фабрике может подкосить производство и погубить племенной «молодняк» .

– Сегодня мы говорим и о племенном поголовье. Если на племенной птицефабрике появится грипп, придется провести отчуждение поголовья птицы. А яйцо и молодняк нам взять будет неоткуда. Значит, нужно сегодня обезопасить все наше маточное поголовье, - прокомментировал парламентарий.

Во время встречи за круглым столом были озвучены различные предложения, направленные на усиление биологической безопасности и экономической устойчивости в птицеводческом секторе.

Среди прочего, в итоговый перечень рекомендаций войдут предложения по разработке обращений к федеральным органам власти по введению обязательной вакцинации на птицеводческих фабриках и страхования сельскохозяйственных животных, выращиваемых в предприятиях «закрытого типа».

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