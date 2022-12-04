Поразительный Миша: как воспитать гения, рассказала мама ребенка-вундеркинда

Миша Попов в свои 14 лет знает историю идеально. Фото: из архива семьи

У 14-летнего Миши Попова из Ростова-на-Дону не по годам серьезный взгляд, в гардеробе – полно пиджаков, а когда парень начинает рассуждать об истории или политике, то кажется, что он просто «прикалывается»: ну не может подросток так разговаривать. Словно читает с листа официальный доклад. Мишу в городе считают вундеркиндом. И не зря.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ РАНО

Миша – единственный ребенок в семье. Его отец – политик и общественник, мама – психолог. Так что вырасти интеллектуалом мальчику было в кого и благодаря кому. Тем более, развивать его мама начала с самого рождения. И все по науке. По специальным методикам.

- С пяти дней жизни я показывала сыну специальные карточки с точками Глена Домана, - рассказывает мама Миши Елена. - Их демонстрируют ребенку в возрасте до года в определенном порядке. Ведь мозг с начала жизни до 12 месяцев впитывает все. И в первый год важно максимально заложить в ребенка интерес к познанию.

Далее по плану была система Монтессори: педагогическая методика, основанная на идеях свободного воспитания.

- Важное место в ней уделено развитию органов чувств, - продолжает Елена. - Основными принципами системы являются самостоятельность ребенка и свобода в установленных границах.

Плюс - няню Мише нашли особенную. Как говорит мама вундеркинда, лучшую в городе.

- Она стала нашей Мэри Поппинс. Учила сына и разумности, и душевности, - объясняет мама вундеркинда.

Мальчик был любознательным с малых лет. Фото: из архива семьи

ВАУ-ЭФФЕКТ

Поражать родителей Миша начал, когда ему исполнился год. В этом возрасте он выучил все буквы алфавита. Малыш еще не умел говорить, зато точно выбирал кубики с буквами, которые взрослые просили показать. В два года мальчик уже читал. По словам мамы, довольно бегло.

-Читать сына учили по системе Зайцева. Она предлагает не складывать слова из отдельных букв, а сразу читать по слогам, - открывает секрет Елена. - Невозможно сосчитать, сколько книг прочитал сын за всю жизнь. Он читает запоем. Но первое серьезное издание, которое его заинтересовало, я помню. Сыну тогда было четыре года, он нашел у бабушки толстый том энциклопедии Альфреда Брема «Жизнь животных» и прочитал. А в шесть - «Историю государства Российского» Карамзина. Это было красивое издание, которое подарила ему моя подруга.

В садик Миша ходил самый обычный и ничем не отличался от сверстников. Разве что – памятью. Поэтому воспитатели на все утренники давали ему учить самые длинные и сложные стихи.

Когда же настало время идти в школу, родители выбрали для сына лучший лицей в Ростове, в котором, помимо основных предметов, дети изучают латынь, китайский язык, логику, право и мировую культуру. Там же Миша открыл для себя историю и влюбился. Он был любопытным первоклашкой, задавал вопросы взрослым – что? как? почему? – но не всегда они могли ответить внятно. Пришлось ребенку углублять знания самостоятельно. С помощью книг и интернета.

- Плюс, тогда уже случился Майдан на Украине, развивался конфликт, - говорит Елена. – Сыну было интересно, почему так произошло, кто прав, кто виноват. Это дало почву для изучения других исторических событий.

Кстати, в первом классе Миша сделал пророчество о том, что для Украины весь этот конфликт закончится плохо, и она развалится. После подруга мамы сняла ролик, как Миша рассуждает об Украине, и разместила его на Ютубе под названием «Первоклассник рубит правду-матку». Видео набрало миллион просмотров.

Миша - частый гость в телестудиях. Фото: из архива семьи

УСТАМИ «МЛАДЕНЦА»

Учителя быстро поняли, что работают с юным гением. В классе Миша сразу стал лучшим учеником. А когда мальчику было 9 лет, в школу пришли студенты Южного федерального университета - самого крупного вуза Юга России. Делиться опытом с малышней и прививать тягу к знаниям. Во время классного часа с ними третьеклассник Попов так поразил взрослых ребят своими знаниями истории, что те его попросили даже прочитать несколько лекций у них в вузе, на кружке исторического факультета.

- А потом Миша выступал в Донском госуниверситете, - уточняет мама вундеркинда. - Я его возила на лекции. Миша куражился и хайповал, ему нравилось.

- Я читал про период, который мне интересен больше всего, - рассказывает сейчас вундеркинд языком учебников и энциклопедий, прочитанных им в несчетном количестве. – Рубеж 19 и 20 веков. Этот период был очень насыщенным и оказал огромное влияние на современный уклад жизни. Мне, кстати, понравилось быть преподавателем. Интересный опыт.

После этого мальчик стал звездой: желанным гостем ток-шоу и героем множества публикаций региональных и федеральных СМИ. Миша с родителями побывали тогда и на радио «Комсомольская правда» в Ростове: на передаче о воспитании вундеркиндов. Не обошел его вниманием и охочий до необычностей Андрей Малахов. В студию программы «Привет, Андрей», Мишу, которому тогда было 11 лет, пригласили в качестве эксперта. В прокат как раз вышел сериал об императрице Екатерине Великой, и мальчика попросили оценить, насколько картина соответствует действительности. Миша сделал вывод, что события фильма очень близки к реальным.

В девять лет ребенок уже читал лекции студентам. Фото: из архива семьи

ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕТСТВОМ

В 12 лет Миша стал призером Всероссийской Олимпиады по истории. Ростовчанин был самым юным участником, добравшимся до финала. После победы, по условиям интеллектуального состязания, Миша мог выбрать любой вуз страны и поступить в него без экзаменов в тот же год. Но мальчик, решением родителей, остался в родном лицее. Да и сам паренек не хотел никуда уходить из школы.

С тех пор педагоги частенько говорили маме Миши, что он спокойно может «перепрыгнуть через класс».

- Но я всегда отказывалась. А зачем? Детство должно быть детством. Куда спешить? - рассуждает она. – У него всегда были игрушки, которые он просил. Он обычный ребенок, просто который с рождения любил учиться.

Миша и сейчас посвящает учебе большую часть времени. Готовится к ОГЭ.

- К экзаменам надо готовиться заранее, хотя и сдаем их в 9 классе, - рассуждает подросток. - Еще я дополнительно занимаюсь историей. У меня есть свой план занятий. Что-то смотрю в интернете, что-то черпаю из книг. История же – как фильм. Только в нем все факты настоящие.

Время сходить в спортзал – размяться на тренажерах – Миша тоже иногда находит. И с будущим почти определился.

- Буду поступать в Москву, на гуманитарный факультет, - говорит рассудительный подросток. – Но пока не думал, в каком вузе. Рано еще. За это время может многое поменяться.

Кстати, в этом году Миша снова собирается участвовать во Всероссийской олимпиаде. И если снова станет призером, то облегчит себе задачу с поступлением. По правилам, возможность стать студентом без экзаменов действует четыре года.

НА ЗАМЕТКУ

Как вырастить гения: секреты Елены Поповой.

1. Купить игрушки, накормить и одеть - не главные цели родителей. Самое главное, к 14-16 годам нужно научить ребенка самостоятельности, ответственности за поступки и делать правильный выбор. Когда Миша хочет принять решение, которое может ему навредить, я не отговариваю. Говорю: «Окей. Выбор за тобой, но ты же понимаешь, что последствия будут такие и такие?». Я и себе облегчила жизнь. Мне не надо его постоянно контролировать.

2. В семье есть еще два простых правила: не ругать и поддерживать. Мишу никогда за оценки не попрекали. Как-то в младших классах, он получил тройку и так рассорился, что расплакался. И я побежала за вкусняшками, чтобы его успокоить. Это – и про ответственность перед самим собой, и про поддержку родителей. Я говорю с сыном на одном языке. Родители тратят массу сил, чтобы контролировать детей, а в реальности все намного проще: доверяйте, поддерживайте, давайте право выбора.

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