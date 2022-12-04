В Ростовской области на следующей неделе прогнозируют сильный ветер и морозы до -17 градусов

Сильный ветер сохранится в первые дни недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области сохранится сильный ветер и усилятся морозы. Рассказываем, какой будет погода на неделе с 5 по 9 декабря.

Согласно прогнозу донского гидрометцентра, 5 декабря будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и восточный — до 8 — 13 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять -6 — -11 градусов, при прояснениях — до -17. Днем на термометре будет -3 — -8 градусов, по югу до 0.

Во вторник, 6 декабря, сохранится восточный и северо-восточный ветер — 6 — 11 метров в секунду. Ночью и утром порывы могут усиливаться до 15 — 17 метров в секунду, днем — до 12 — 14. Ночью столбик термометра опустится до -6 — -11 градусов, при прояснениях — до -17. Днем будет теплее, чем в понедельник, — -2 — -7 градусов.

По данным Gismeteo, 7 и 8 декабря также прогнозируется переменная облачность. В среду ожидается 0 — -6 градусов, в четверг — +1 — -3. А вот в пятницу будет ясно и достаточно тепло — от +3 до -2 градусов. Средняя скорость ветра в эти дни — около 13 метров в секунду.

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