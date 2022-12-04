«Собираются забрать детей, а мы просто хотели счастья»: как живет многодетный папа, который решил жениться на малолетней падчерице

Следователи завели дело жителя Ростовской области, подозреваемого в растлении 15-летней девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области правоохранители продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего отца дочери и двоих сыновей. Мужчину подозревают в том, что он совратил 15-летнюю падчерицу.

Сам Евгений (имена изменены — прим. ред.) не отрицает, что у него со школьницей была связь. Но ничего плохого в этом он не видит. Говорит, что вначале хотел просто спасти Дашу, которая после смерти единственной опекунши — бабушки, оказалась в детдоме. А потом, со слов подозреваемого, полюбил ее и хотел на ней жениться. Но не сложилось, девочка умерла от сердечной недостаточности.

«ОНА УМОЛЯЛА ЗАБРАТЬ ЕЕ ИЗ ДЕТДОМА»

По словам Евгения, он знал Дарью много лет. Часто помогал ее бабушке по хозяйству.

- А когда пожилой женщины не стало, ее внучка оказалась в детдоме. Я сам — вдовец. Знаю, что такое смерть близкого, поэтому старался поддержать Дашу морально. Она же умоляла забрать ее из детдома, говорила, что ей плохо в нем. Мы сблизились, оказались родственным душами. Я оформил на нее опеку и она стала жить со мной и моими детьми, - рассказывает мужчина.

Правда, отношения между Евгением и Дарьей были вовсе не как у отца и дочери. Они жили как гражданские супруги. При этом, утверждает мужчина, он ждал, когда падчерице исполнится 18 лет, чтобы узаконить отношения.

Так продолжалось около года. Днем Даша, как и все подростки, шла в школу. К слову, учителя не догадывались, какие отношения ее связывают с отчимом.

А после уроков подросток бежала домой, чтобы приготовить ужин и сделать уроки с детьми Евгения.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАВЕЛИ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПАДЧЕРИЦЫ

К слову, многодетный отец говорит, что с младшим ребенком, 10-летним сыном, Даша особенно подружилась.

А потом девочки не стало. Вскрытие показало, что у нее были проблемы с сердцем.

А еще через пару месяцев на отчима завели дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Мужчина считает, что пожаловаться на него мог дальний родственник Даши.

- После смерти бабушки она претендовала на правах наследницы на ее дом. А так как по документам я ее опекун, то дом, наверное, мог достаться мне. Мне кажется, что дальним родственникам Даши это могло не понравиться, вот они и пожаловались на меня. Хотя мне этот дом и не нужен, у меня есть где жить, - продолжает Евгений.

Сейчас мужчина — под подпиской о невыезде. По его словам, к нему недавно приходили из органов опеки с проверкой.

- Сказали,что меня могут лишить родительских прав, а за что? Я работаю. Сейчас, к примеру, тружусь на карьере. Еще ремонты делаю, но официально не трудоустроен. Дома у меня всегда чисто, еда есть. Мои ребята очень боятся, что меня посадят в тюрьму, - говорит подозреваемый. - Я не понимаю, почему они собираются забрать у меня детей. Ведь мы с Дашей просто хотели счастья.

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