В Ростове-на-Дону строительная компания ввела в эксплуатацию пятимиллионный квадратный метр жилья

Фото: ГК ЮСИ

В донской столице свой юбилейный пятимиллионный квадратный метр жилья сдала ГК «ЮгСтройИнвеста». Торжественное мероприятие прошло 3 декабря в микрорайоне «Вересаево».

В грандиозный день для застройщика дольщикам вручили заветные ключи от квартир литера 16/1. На празднике для новоселов подготовили множество интересных конкурсов не только взрослым, но и самым юным жителям.

Фото: ГК ЮСИ

Новогодние праздники ростовчане смогут встретить в комфортных квартирах. Новая жилплощадь сдана с чистовой отделкой, в которую входят самые трудоемкие и затратные работы. Например, электрическая и сантехническая разводка, стяжка пола и штукатурка стен. Отметим, что на территории микрорайона отлично развита инфраструктура. Для удобства жителей экорайона есть школа, детские сады, спортивные площадки, а также зона для релакса и активного отдыха.

Отметим, что кроме Ростова-на-Дону, ключи от квартир в комплексах строительной компании получили также жители Ставрополя и Краснодара.

Фото: ГК ЮСИ

В целом, для группы компаний текущий год был богат на рекорды. Кроме пятимиллионного квадратного метра, застройщик за 2022 год сдал 37 современных комфортных домов, на протяжении входил в ТОП-10 ведущих застройщиков России, лидирую по различным показателям. К тому же компания в шестой раз стал обладателем награды «Надежный застройщик России».