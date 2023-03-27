В Ростове стартовали продажи первых квартир на Левом берегу Дона. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

В Ростове началась продажи первых квартир на Левом берегу Дона. По сообщению застройщика "ЮгСтройИнвест", главная цель проекта "Левобережье" – объединить жилой квартал и новый уникальный парк. Напомним, что проект входит в губернаторскую сотню и его реализация идет активными темпами.

Как рассказала руководитель отдела строительной компании Виктория Рябкина, горожане проявили большой интерес к проекту.

— Этот дом находится рядом с уникальным парком, которому нет аналогов в Ростове-на-Дону. Прямо у дома находится вся необходимая инфраструктура, а из окон открываются замечательные виды на Дон.

Парк будет открыт для всех горожан донской столицы. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего коллектива благодарю наших дольщиков за доверие. Мы создаем все условия, чтобы жизнь в наших микрорайонах была комфортной, уютной и счастливой, - поделилась Виктория Рябкина.

Отметим, что парк, рядом с которым строится дом – один из самых амбициозных проектов Ростова-на-Дону. В новом микрорайоне появится футбольное поле, четыре спортплощадки для активного отдыха горожан. Молодежь сможет проводить время в скейт-парке, памп-треке и роллердроме. Активно отдохнуть жители смогут и в новом ледовом дворце, который рассчитан на 4500 мест.

В природной части парка создадут искусственное озеро, вдоль него проложат пешеходные мостики. Летом там можно спокойно отдохнуть в тени деревьев. Добавим, что парк будет открыт для всех горожан донской столицы, но у жителей «Park Resident» будет отдельный вход. Еще одна особенность дома — панорамные виды на Дон, стадион «Ростов Арена», новый парк и правый берег Дона.

В природной части парка создадут искусственное озеро. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Еще один плюс микрорайона, по мнению застройщика, – безопасность, так как двор будет закрыт для автомобилей. Жители смогут спокойно отпускать детей поиграть на детской площадке или позаниматься на спортивных снарядах. На территории микрорайона также будут находиться два детских сада, большая школа и поликлиника. Сегодня подрядчики уже начали работы по возведению дошкольного учреждения на 200 мест. Также полным ходом идет строительство четырех домов. По сообщению застройщика, первый из них будет сдан в августе текущего года.

Проект «Левобережье» входит в губернаторскую сотню. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Стоит отметить, что объект был отмечен жюри федеральной премии Urban Awards как самый ожидаемый жилой комплекс Ростова.