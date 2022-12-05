Новогодние выставки 2022-2023 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

От портретов до елочных игрушек - посмотреть в Ростове есть на что. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние выставки 2022-2023 в Ростове-на-Дону будут интересны и взрослым, и детям. Сделали подборку, куда можно сходить самому и всей семьей. Сохраняйте на телефоне, чтобы не забыть!

Донская государственная публичная библиотека, ул. Пушкинская, 175А

30 декабря, 5, 6, 8 января – с 10:00 до 18:00

Библиотека не работает: 1, 2, 3, 4 и 7 января 2023 года; 31 декабря – санитарный день.

Выставка-конкурс «Творцы XXI века»

До 12 января

Вход свободный

Девятнадцатая выставка-конкурс работ студентов Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова «Творцы XXI века». Зрители увидят мастерство молодых художников в номинациях: живопись, графика, скульптура. А номинация «Приз зрительских симпатий» позволит каждому посетителю выставки внести свой вклад в выбор лучшей работы. В экспозиции представлены 30 авторов и 91 произведение.

Выставка-конкурс организована при поддержке Министерства культуры Ростовской области и народного художника Российской Федерации Никаса Сафронова. Победители будут награждены ценными призами, предоставленными народным художником.

Арт-проект «Геометрия пространства VI»

До 29 января 2023 года

Вход свободный

Ежегодный совместный проект Академии архитектуры и искусств ЮФУ и Донской государственной публичной библиотеки - «Геометрия пространства – VI». На вернисаже посетители смогут познакомиться с произведениями известных и молодых творцов, работами преподавателей высших художественных учебных заведений и студентов направлений искусства, дизайна и архитектуры.

Куратор выставки - Татьяна Неклюдова, заведующий кафедрой рисунка ИАрхИ ЮФУ, Кандидат искусствоведения, доцент, член СХ России.

Персональная выставка художника по костюмам в кино Екатерины Химичевой

Вход свободный

Посетители смогут познакомиться с процессом создания костюмов персонажей и заглянуть по ту сторону киноэкрана, увидеть эскизы и несколько костюмов из известных фильмов. Выставка будет интересна широкому кругу зрителей: ценителям и знатокам кино, тем, кто интересуется историей костюма и моды, студентам художественных вузов и гуманитарных вузов и многим другим.

Военкоры «Российской газеты» представят фронтовую фотовыставку

До 20 декабря 2022 года

Вход свободный

В выставочном пространстве библиотеки будет представлено множество работ из Донецка, Луганска, Мариуполя и других городов и поселков, где шли ожесточенные бои.

Смелая и талантливая работа ростовских военкоров на передовой отмечена государственными наградами: за последние несколько лет пять журналистов Ростовского филиала награждены в Кремле Орденами Дружбы и медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством».

Областная выставка-конкурс «Арт-Елка – 2023»

С 22 декабря по 17 января

Вход свободный

Лучшую елочку по традиции выбираем при участии ростовского отделения «Союза Дизайнеров России» и Южно-Российского регионального отделения Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров».

Чтобы стать участником выставки-конкурса, нужно представить работу в одной из номинаций: «Новогодний арт-объект «Елка», «Новогодняя и рождественская открытка», «Карнавальная маска», «Елочная игрушка», «Новогодний анимационный ролик (экспериментальная номинация)», «Арт-Елочка» (детское творчество).

Условия участия смотрите здесь.

Заявки принимаются онлайн до 13 декабря включительно.

В "Публичке" можно будет посмотреть на выставку новогодних елок и не только. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской, ул. Шаумяна, 51

Режим работы: с 12:00 до 19:00; выходные дни: понедельник, вторник

Выставка «Композиционный рисунок» из методического фонда МГАХИ им. В.И. Сурикова

До 22 января

Выставка представляет учебные работы по дисциплине «Рисунок» студентов Московского государственного Академического художественного института имени В.И. Сурикова – одного из ведущих учебных заведений русской академической школы. Особый интерес к этой выставке могут проявить студенты и преподаватели творческих специальностей, учащиеся Детских художественных школ, воспитанники ИЗО-студий, а так же ценители академического рисунка.

Ростовский областной музей изобразительных искусств, улица Пушкинская, 115

С 10:00 до 18:00; касса открыта с 10:00 до 17:00; выходные дни: вторник, 1, 2, 7 января

Выставка «Собрание в собрании. Коллекция Залогина А.П.»

До 29 января

Билеты: от 20 до 200 рублей, по Пушкинской карте

Впервые в музее в рамках одной экспозиции представлена вся коллекция А.П. Залогина, которая была передана им в музейный фонд в 1946 году. Это 56 произведений, которые относятся к русскому и зарубежному искусству. Сюда входят предметы живописи и декоративно-прикладного искусства, предметы русского, восточного и европейского фарфора. Изучая коллекцию Залогина, сотрудники музея сталкивались с удивительными загадками и тайнами, о которых смогут узнать посетители при посещении выставки.

«Дорогой любви». Концерт известного ростовского пианиста Сергея Владимировича Алехина

10 декабря, 15:00

Билеты: 450 рублей, по Пушкинской карте

В программе: выступления прозвучат музыкальные произведения В. Моцарта, Д. Верди, Ш. Гуно, Ф. Шопена и C. Рахманинова. Исполнители:

- Сергей Алехин, лауреат международных конкурсов и фестивалей, заслуженный деятель ВМО, кавалер Золотого ордена «Cлужение искусству», концертмейстер высшей квалификационной категории;

- Дарья Худякова (сопрано), лауреат международных конкурсов.

Визит на концерт дополнен знакомством с экспозицией «Русское искусство».

Экспозиция «Русcкое искусство XVII-XX веков. Время. Пространство. Стиль»

До 1 июля

Билеты: 120, льготный – 40, экскурсия – 500 рублей, по Пушкинской карте

Обновленная экспозиция «Русское искусство XVII – XX веков. Время. Пространство. Стиль». Здесь можно увидеть произведения известных русских художников, таких как И.Е.Репин, В.И.Суриков, И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов и других. На выставке экспонируются живописные полотна, которые зритель долго не видел. Это

Особое место в экспозиции занимают произведения яркого и талантливого художника Ивана Константиновича Айвазовского, которому в этом году исполнилось 205 лет со дня рождения. Внимание зрителей привлечет его уникальная работа – романтический пейзаж «Лунная ночь», редкий для творчества художника сюжет трагической и грандиозной гибели античного города Помпеи.

В новогодние каникулы можно найти время, чтобы пройтись по выставкам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовский областной музей изобразительных искусств, проспект Чехова, 60

Выставка «Из музейного собрания»

До 31 декабря

Билеты: 20 рублей

На сменной камерной выставке можно увидеть работы донских художников разных поколений, начиная с первого десятилетия ХХ века. Это замечательная возможность в течение года познакомиться с произведениями классиков донского искусства, среди них: Т.П. Семенов, П.А. Черных, Б.Т. Спорыхин, Е.Г. Чарский, А.С. Кулагин, В.Ф. Коробов, В.М. Кленов, Е.Я. Покидченко, Т.Ф. Теряев и другие. Представленные на выставке произведения - значимая часть музейного собрания, которая постоянно пополняется наиболее яркими живописными и графическими работами, представляет региональное искусство в общем русле культурного развития страны, а также раскрывает особенности художественного видения, приемов, колористического решения донских мастеров.

Позже программа дополнится мероприятиями в пространстве Art-Bazar, Центре современного искусства «Макаронка» и Центра современной культуры «Степь».

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