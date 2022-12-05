В Ростовской области пенсионерка полвека ухаживает за садом, который разбила возле своей многоэтажки

Лидия Пахомовна с правнучкой часто гуляют во дворе. Фото: из архива героини публикации

Лидия Пахомовна Мамченко из Таганрога 54 года из своих 86 лет живет в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Дзержинского. Еще в молодости она с мужем получила в нем квартиру от завода, на котором супруги трудились.

Такие цветы растут под окнами жителей многоквартирного дома Фото: из архива героини публикации

«ХОЧУ, ЧТОБЫ БЫЛО КРАСИВО!»

С тех пор женщина неустанно ухаживает за двором: сажает цветы, подметает, а зимой расчищает снег. А с выходом на пенсию ее труд стал ежедневным.

Каждое утро пенсионерка идет в свой любимый двор, чтобы сделать его еще краше и чище.

- Конечно, устаю, не без этого, ну вот такой я человек! Хочу, чтобы было красиво. Иногда соседи спрашивают: «Тебе что, больше всех надо?!». А я так устроена. Люблю возиться с землей, - рассказывает Лидия Мамченко.

К слову, работу садовника она выполняет совершенно бесплатно, а саженцы и семена покупает на свою пенсию.

- Я не знаю, сколько на это трачу, никогда не считала, - говорит пенсионерка.

Клумбы из шин помогал делать супруг пенсионерки. Фото: из архива героини публикации

НАСТОЯЩИЙ ЦВЕТНИК

Цветы во дворе хрущевки цветут с ранней весны до поздней осени. Каких растений здесь только нет.

- Очень много тюльпанов, роз разных видов – и кустовые, и вьющиеся. Есть гибискусы, сентябринки, петуньи, всего и не перечислишь, - рассказывает пенсионерка.

А пару лет назад Лидия Пахомовна высадила с правнучкой у подъезда сосну.

- Сейчас она уже метра два в высоту, - улыбается пожилая женщина.

Кроме придворовой территории пенсионерка периодически убирает и аллею рядом с домом.

- По ней в школу ходят детки. Осенью гребу листья, хочется, чтобы ребята бежали на уроки по чистой и ухоженной дороге, - продолжает пенсионерка.

Летом двор превращается в зеленый сад. Фото: из архива героини публикации

«СТАРАЮСЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ»

К слову, этой осенью листвы было особенно много.

- Нагребла 35 куч! Стою и думаю: «А как вывозить-то все это». Тут вижу – парни какие-то идут. Я попросила их помочь. Они не отказали и на следующий день все вывезли, - продолжает Лидия Пахомовна.

К слову, о том, как обычный дворик превратился в яркий цветник, в городе знают многие – в том числе и жители других районов

Узнали об этом и в администрации. В 2009 году дом и двор были признаны лучшими в городе.

- Даже табличку повесили, - улыбается Лидия Пахомовна.- Конечно, приятно было, что оценили двор, ведь я не только для себя стараюсь, но и для других жильцов.

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