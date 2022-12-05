«Невыносимая» жара в +25, в капроновых колготках в -30: как живет дончанка, уехавшая в Сибирь работать нефтяником

Длинное и жаркое лето дончанка променяла на студеные зимы и не жалеет. Фото: Личный архив героя публикации

- Это было спонтанное решение, поехала за любовью. Говорил: «Приезжай ко мне в Ставрополь, будем учиться на нефтяников — у них деньги!» - вспоминает, смеясь, спустя 12 лет после поступления 29-летняя Александра Шерстобитова. Только судьба увела теплолюбивую уроженку Сальска в Ханты-Мансийский автономный округ. Каково приходится нашему южному человеку в Когалыме, когда за окном почти весь год зима? Дончанка рассказала о плюсах и минусах жизни в холодной Сибири.

«НЕ ЗНАЛА, ГДЕ ЭТО НАХОДИТСЯ НА КАРТЕ»

- Любовь закончилась, а будущая профессия осталась. Я тогда даже не понимала, где работать буду, не имела представление, пока не окончила четвертый курс, - смеется Саша.

Связей, чтобы устроиться в тепленькое местечко, у студентки не было. Как учишься, так тебя преподаватели на пятом курсе работодателям и рекомендуют. Кто-то из одногруппников отправился в Нарьян-Мар, кто-то — в Мегион.

Зимой в Когалыме светает часов в 11 утра, а темнеет уже в третьем часу дня. Фото: Личный архив героя публикации

- Я была бы готова и на месторождение ехать и в вагончике жить, чтобы зацепиться, наработать опыт и присматривать себе другое место - выхода у меня не было, - вспоминает собеседница. - Понимала, что с моим образованием здесь на юге буду никому не нужна.

Когда пятикурсница писала дипломную работу, позвонил преподаватель: «Есть вариант уехать в Когалым».

- Я не просто не знала, где он на карте мира находится, я даже названия такого не слышала! - пожимает плечами наша героиня. - Просто сказала «Да», а потом уже стала смотреть. Оказалось, город находится недалеко от Сургута — это уже с уроков географии знакомо.

ЛЕТЕЛА «НАЛЕГКЕ»

- Прилетела я сюда семь лет назад, в августе, - вспоминает Саша. - Понятное дело, холод планировался в ближайшее время, но все с собой утащить невозможно, и то с двумя чемоданами летела. Взяла только пару теплых курток, офисную одежду, посуду да белье постельное. С остальным на месте разберемся!

Самое длинное время года здесь - зима. Фото: Личный архив героя публикации

Когалым по численности населения — около 60 тысяч человек — оказался похож на родной Сальск.

- Я довольна, что тут хоть есть цивилизация. Боялась, что будет как на практике после четвертого курса в Старом Уренгое — село, дорог нет, деревянные двухэтажки, везде песок, куча комаров, а в июле солнце не садилось в принципе. А тут дома тепло, уютно, в городе люди, инфраструктура, девяти- и 16-этажки, интернет! - поднимает для значительности палец вверх. - Не на месторождении мерзну в вагончике, а работаю в офисе. До Сургута ехать как от Сальска до Ростова — три часа, а оттуда на самолете можно вылететь в любую точку страны и за рубеж.

За семь лет в Когалыме дончанка трижды видела гало - эффект в атмосфере, когда кажется, что в небе три солнца. Фото: Личный архив героя публикации

+25 — НЕВЫНОСИМАЯ ЖАРА

- Если сравнивать здешнее лето и донское, то разница огромная. В Ростовской области жарища неимоверная — ты просто печешься на солнце в +40. Это я спустя семь лет так воспринимаю лето дома, - рассуждает Александра. - А у нас невыносимо в +30, потому что местность болотистая, идут испарения, и чувствуешь влажность. Даже в +25 уже тяжко. Идеальное лето у нас — когда на термометре +20: можно ходить в платьях и босоножках и даже загорать. В три ночи светло, и птицы неистово щебечут - по-другому тут никак.

Если на Дону в летних вещах можно ходить с мая по сентябрь, то здесь лето длится от силы полтора месяца: с середины июля и до конца августа. Да и плавных переходов между сезонами не дождешься.

Если зоопарк, то крытый. Фото: Личный архив героя публикации

- Сегодня, например, минус десять, а завтра может жахнуть плюс четыре. Тут-то я и поняла, что такое давление у «взрослых», - нахмурилась собеседница. - А еще по такой погоде нужно быстро одеваться и раздеваться. Просыпаешься в мае и видишь метель — надеваешь пуховик и идешь на работу. На следующее утро - в туфельках, платье, капроновых колготках.

СВЯЖИ-КА МНЕ ТРУСЫ!

- В первую зиму надевала все что можно: есть пара теплых колготок — натяну, сверху штаны, сверху еще. Капуста просто! - вспоминает с улыбкой Саша. - Сотрудницы, когда видели, смеялись: «Да кто ж так одевается? Купи себе обычные гамаши!»

Постепенно южанка к сибирским морозам привыкла.

В холодном краю есть правило: в отпуск обязательно уезжать, а не сидеть дома. На набережной Волги в Саратове. Фото: Личный архив героя публикации

- Мне честно, было страшно. Нас на юге пугают: суровый климат — замерзнешь! А потом научилась в капронках и без шапки топать на работу в минус 30. Но форсила недолго, пока поняла, что без шапки Саше нельзя, - разводит руками наша героиня. - Но до сих пор изводят зимой долгие сборы: пока оденешься, пока разденешься. Другое дело летом: прыгнула в туфли и побежала на работу!

По советам коллег Саша подобрала правильный зимний гардероб. И это не шубы на каждый случай жизни — такое только у самых состоятельных дам бывает.

- Горнолыжный костюм — без него выжить тут нельзя! Если есть куртка такая — точно не замерзнешь. Когда на улице минус 30, я надеваю колготки и носки, термобелье, горнолыжные штаны, угги, шубу, шапку, шарфик, варежки (не перчатки - в варежках намного теплее!), - делится дончанка секретами сибирской моды. - И ты уже стопудово не замерзнешь.

Пуховые трусы поверх колготок - писк моды. Фото: Личный архив героя публикации

А местный писк моды — пуховые трусы, которыми теплые колготки можно придавить.

- Одна сотрудница похвастала, что заказала. Я решила, что свяжу себе такие же! - хохочет собеседница.

НЕФТЯНИК — НЕ ВСЕГДА МУЖИК В РОБЕ И С БОРОДОЙ

Саша ездит на работу на вахтовом автобусе. Транспорт забирает всех сотрудников и отправляется на предприятие за городом. Работают с 8.30 до 18.00, в полуторачасовой перерыв всех развозят по домам — подремать, детей проведать.

Александра — инженер нефтяной промышленности, занимается геофизикой. Сегодня с улыбкой вспоминает, как мечтала уйти из школы после девятого класса, чтобы учиться на психолога. Оказалось, тут не менее интересно.

Оказывается, среди нефтяников - много женщин. Фото: Личный архив героя публикации

- Каждая скважина - она как человек, со своим характером, поведением, принципами, мировоззрением, если хотите, - с энтузиазмом рассказывает инженер. - Я вижу их не на фото, а в графиках, которые я изучаю и интерпретирую: узнаю ее прошлое, какая она в разрезе как слоеный пирог - из чего сложена, какие в ней породы залегают.

Только за семь лет ни разу не довелось выехать на месторождение.

- Когда из Когалыма в Сургут ездила, видела издалека, как вышки нефть качают. А вблизи — только в учебнике, - признается собеседница. - От экскурсии бы не отказалась.

Но где бы ты ни работал, посвящение в нефтяники — одно для всех. Новичкам мажут лоб и щеки нефтью.

- Мой отдел преимущественно женский, - рассказывает Саша. - Когда ходили к детям в школу на профориентацию, ломали стереотипы у ребят, что нефтяник — это суровый мужик в робе и с бородой, который живет в вагончике. Эта сфера очень разнообразна, в ней и мужчины, и женщины трудятся.

ОТ ХОЛОДА НУЖНО ОТДЫХАТЬ

Северные отпуска длинные: от 49 дней — у обычного инженера до 52 — у руководителя. На юг к родителям Саша летает, но не каждый раз.

- У северных позиция такая: во время отпуска нужно обязательно уезжать. Раз уехала к родителям, другой. А на третий ребята говорят: «Саш, пора уже и мир посмотреть!». Так что один раз посчастливилось смотаться за границу в Европу и посмотреть, как люди во Франции, Италии и Испании живут, - говорит собеседница.

Когда жила в родном городе и училась в школе, Саша даже предположить не могла, что когда-нибудь поедет за границу.

- У меня пока единственная отметка в загранпаспорте, а наши в Турцию летают как на дачу, - подкалывает коллег дончанка.

ПРО ДЕНЬГИ

За семь лет дончанка не просто привыкла к Сибири — полюбила суровый край.

- Когалым для меня стал домом, я себя здесь прекрасно чувствую. Он красивый, маленький, нешумный, все в шаговой доступности. Здесь очень хорошо жить с семьей — школы и детсады прямо во дворах — никуда по морозу ребенка тащить не надо. Нет развлекательных центров, много магазинов с одеждой, кафешек, клубов? И без них прекрасно, - рассуждает Саша.

Ну и за зарплату нефтяную Когалым полюбился — без лукавства признается девушка.

- Свою зарплату чувствую, и, если сильно поясок завяжу, сделаю себе прекрасную подушку безопасности, - откровенно говорит Александра. - Про цены не могу сказать, чтобы они от сальских отличались. Когда получаешь больше, у тебя есть соблазн что-то лишнее купить. Не сказать, что шикую в еде: не покупаю колбасу дорогую, молоко безлактозное. Если пошопиться, так это раз в год в Сургуте в отпуске.

В прошлом году Александра стала хозяйкой своего жилья — взяла в ипотеку двушку в старом фонде. Цены, кстати, в Когалыме похожи на ростовские.

- Делю зарплату на три части: на текущие расходы, на ипотеку и сбережения, потому что никто не знает, что будет с нами завтра, - объясняет Саша. - Маме прямо бальзам на душу, что ребенок не нуждается, но то и дело спрашивает: «Тебе денег хватает?»

Когда на улице такой мороз, сибирякам хорошо и дома. А в люди можно сходить в спортзал. Фото: Личный архив героя публикации

«НИКТО НЕ ВЫГЛЯДИТ НА СВОЙ ВОЗРАСТ»

- Они здесь реально моложе выглядят! - с досадой за земляков воскликнула Саша. - Никто не выглядит на свой возраст. На юге солнце и вправду быстрее старит, а здесь в холоде люди лучше сохраняются

За семь лет многое дончанку удивило, и забавляет до сих пор, а к чему-то привыкла.

- Они все ходят в баню часто и много. Помню, как меня потащили, - собеседница закатила глаза. - Я могу в бассейне поплескаться, а туда зайду на минуту - обжигает горло, не могу дышать.

У северян и южан отличаются и бытовые привычки, и слова.

- Здесь наш кулек — мешочек. Я еще понять не могла поначалу: «Какой мешочек? Это же кулек!» - недоумевает дончанка. - Кукурузу в початках не признают и называют кормом для животных. Максимум консервированную в салат употребляют. Для меня это было дико. А как же початок с куста сорвать, самому сварить?

Заметна приезжему с юга и разница в ценностях.

- Если сравнивать наш юг и Когалым, то на Дону больше ценится семья. Люди раньше женятся и заводят детей, - заметила Александра. - Здесь же люди больше нацелены на саморазвитие, на свой комфорт. И отношение мужчин к женщинам очень отличается: здесь женщинам — почет и уважение, и никто им рот не закрывает.

Чтобы быть в теме, южанам приходится осваивать лыжи и сноуборд. Фото: Личный архив героя публикации

Поэтому ровесники, кому под тридцать, не стремятся создавать семью.

- И дело даже не в том, что не нагулялись. Ты устал после работы, хочешь прийти домой и отдохнуть, почитать, - делится наблюдениями южанка. - Когда спрашиваю у девушек и парней вокруг, почему они еще не в браке, отвечают: «Я еще мир не посмотрела!» Да и где тут пару искать в этом вечном холоде? На бегу с остановки до дома? Остается работа.

Главное место для встречи здесь не кафе, клуб или кальянная, а спортзал.

- У нас много зожников. Молодежь, когда приходит на работу новая, первым делом спрашивает: «Где тут у вас спортзал?» А если ты нигде не занимаешься и заплываешь жирком в свое удовольствие — удивляются, - продолжает Саша.

«МЕЧТАЮ О ЧАСТНОМ ДОМЕ»

В сибирском городе нефтяников хорошо жить, пока ты работаешь, а пенсионеру надо уезжать, уверена дончанка.

- На пенсии здесь, конечно, делать нечего, - считает Саша. - Уеду куда потеплее и буду жить в частном доме. Пока жила в таком в Сальске, мечтала жить в квартире с красивым видом на город с высоты. А теперь хочется свой огородик, в земельке покопаться. Даже здесь на подоконнике выращиваю зеленый лук, помидорки черри, перец. Правда кот Сэми съедает много чего раньше меня.

Спустя 12 лет после выпуска из школы собеседница признает, что случайный выбор оказался удачным.

- Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, останься я дома, если бы поступила в ростовский вуз, - задумалась Саша. - Но ничего бы не переиграла. Здорово, что это, каказалось бы необдуманное решение привело к этому.

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