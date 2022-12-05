Продукты от «солнечной» девочки, носки от 92-летней бабы Маши и спасенный алабай: удивительные истории донских волонтеров

На Дону всегда готовы прийти на выручку тем, кто нуждается в помощи. Фото: личный архив героев

Собрать фуру гуманитарной помощи и отвезти в зону СВО, спасти раненного алабая или вывезти в Дагомыс три сотни летучих мышей разом? Все это могут донские волонтеры. Сегодня, в Международный день добровольца, «КП — Ростов-на-Дону» собрала вместе самые вдохновляющие истории наших земляков-волонтеров.

НОСКИ ОТ БАБЫ МАШИ

92-летнюю Марию Белоус из Батайска наши читатели знают как чудо-бабушку, которая любит просто так людям раздаривать теплые носки собственного производства. В ноябре баба Маша три недели вставала пораньше, чтобы вязать носки бойцам — участникам СВО. В каждую пару вложила записку.

- Я знаю, что такое война. Встретила ее 22 июня 1941 в полдень за сто километров от Бреста, - пишет бабушка Маша. - Мне 92 года, вдова инвалида войны, муж был ветераном 51-й армии 91-й дивизии. Удачи и успехов в вашей очень трудной работе! Желаю вам быть здоровыми по-сибирски, по-кавказски долго жить, быть веселым по-цыгански, а по-русски чаю больше пить. И подписала: «С приветом от семьи. Вы все мои внуки и правнуки - Бабушка Мария Николаевна. PS: Носки волшебные, ноги болеть не будут».

Бабушка Маша связала нашим бойцам теплые носки, "чтобы ножки не болели!". Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Да, руки уже не те, глаза плохо видят, но ведь это мелочи по сравнению с тем, какой подвиг делают наши ребята, уверена бабушка. И вяжет без устали, наверное, потому что ей все здоровья желают.

ТЕЛЕЖКА ОТ «СОЛНЕЧНОЙ ДЕВОЧКИ»

Самым юным волонтером в Ростове стала «солнечная девочка» с огненно-рыжими волосами и обезоруживающей улыбкой. Две недели 11-летняя Наташа Литвиненко, которая живет с синдромом Дауна, собирала в супермаркете продукты для нуждающихся. Ее мама — Надежда - председатель общественной организации «Лучики добра», во время пандемии стала представителем благотворительного проекта «Дари Еду» в Ростове.

- Она вначале стеснялась, но лишь до той поры, пока в тележку что-нибудь не клал первый человек. После этого она воодушевленно начинала рассказывать об акции. Я, конечно, все время находилась неподалеку и присматривала за ней. Каждый день Наташа собирала полную тележку еды, - рассказывает мама. - Бывает, в какие-то дни, как и все дети, она начинает лениться. А потом вдруг говорит: «Я же волонтер!» И делает то, что должна.

Две недели Наташа собирала еду для нуждающихся в супермаркете. Фото: из архива семьи

За две недели самый юный волонтер Ростова собрала продуктовые наборы для нескольких десятков семей, - улыбается мама особенного ребенка.

ПОМОГАЮТ В ПАМЯТЬ О МУЖЕ И БРАТЕ

Анна Уварова и Ольга Алексейчук из Сальска в октябре похоронили мужа и брата Александра — он погиб, выполняя боевые задачи во время спецоперации. Когда его только мобилизовали, женщины обратились в интернете за помощью, чтобы собрать бойца. А когда узнали, что Саша погиб — решили собранное все равно передать в зону СВО. Глядя на то, что женщины не опустили руки, земляки стали нести еще больше гуманитарной помощи и предлагать свою помощь.

- Ты живешь надеждой, что все это доставят ребятам, и они будут в тепле, что мы кому-то поможем, - рассказала Анна.

- Мы ни от чего не отказываемся, за все благодарны, - говорит Ольга.

В память о супруге и брате две женщины собирают гуманитарную помощь и передают в зону СВО. Фото: Личный архив героя публикации

Когда уже два дома были забиты гуманитарной помощью, женщины отвезли все на Донбасс для бойцов на передовой.

ГОЛОДАЕТ, НО БЕРЕТ НОВЫХ

Ростовские волонтеры активно помогают Светлане Симбирцевой, которая основала приют для животных «Велес» в пригороде Донецка 2014 году, где жили более ста постояльцев, оставшихся без хозяев — от лошадей до ястреба.

— Потом она выкупила еще двух лошадей, которых пытались пустить на мясо. После нашла ворона с подстреленным крылом. Теперь здесь более ста животных, — говорит зоозащитник Ольга Лаврентьева.

С началом спецоперации содержать приют стало тяжелее. Из-за поврежденного водопровода Светлане приходилось ежедневно носить по шесть ведер воды, чтобы напоить животных. Ситуация с продуктами и кормом для животных была еще тяжелее: магазины почти не работали, выезжать куда-то опасно.

Светлана содержит приют для животных почти восемь лет. Фото: группа "Я потерялся".

— Весной и летом мы отправляли Светлане продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Она все это делила и раздавала другим нуждающимся: матерям-одиночкам, старикам. Дом Светы стал таким распределительным пунктом помощи, где любой мог ее получить, — вспоминает Ольга Лаврентьева.

СПАСТИ БАТЫРА

Ростовчанка Екатерина Золотова вместе с волонтерами сообщества «Неравнодушные» помогла спасти контуженного алабая Батыра из ЛНР. В дом, где жил его хозяин, попал снаряд, и человек погиб, а пес был во дворе — его контузило, он почти ослеп.

Несколько дней Батыр выл от горя возле руин, придавивших его человека, а потом стал бродить по Макеевке в поисках пропитания. Достаточно пропитания псу весом 60 килограммов было не найти, да и люди великана побаивались.

С ним сдружилась местная женщина, но прокормить пса не могла и связалась с Екатериной. Та отправилась с ним вместе с подругой на легковушке. На КПП дончанки увидели, как Батыр боится мужчин в форме.

Алабая отправили на такси в московский частный приют. Фото: официальная группа волонтерского сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

- Когда Батыр увидел таможенника, он так гавкнул, что нам разрешили во время досмотра не покидать салон машины, - вспоминает Екатерина.

Из Ростова спасенного пса отвезло в Москву за восемь тысяч рублей зоотакси. Теперь о здоровье Батыра заботится хозяйка частного приюта для животных.

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