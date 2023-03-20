Пасмурная, но теплая неделя ждет дончан в эту пятидневку.
Фото: Кристина Круговых
Погода в Ростовской области на неделе 20 - 24 марта обещает быть достаточно теплой, но сырой. В прогнозах синоптиков то в одном районе, то в другом в разные дни значится дождь. Публикуем подробный прогноз по дням от Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 20 марта, днем облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный — 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем — +15-17.
Во вторник, 21 марта, будет пасмурно. Ночью без существенных осадков, а утром и днем небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный — 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +5-7, днем — +14-16.
В четверг днем станет теплее на градус, но сохранится такая же облачная погода. В пятницу потепление продолжится. Столбик термометра поднимется до +18.
По Ростовской области в понедельник будет пасмурно. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-восточный и восточный — 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем — +10-15, по югу — до +19.
Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный и западный — 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — +5-10, при прояснениях — до 0; днем — +10-15, по югу и востоку — до +19.
В четверг ожидается пасмурная погода, но будет теплее примерно на градус. К пятнице небо немного прояснится. В донском регионе потеплеет на пару градусов.
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