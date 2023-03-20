Ростовский юрист рассказал, как защитить права на маркетплейсах

Заказы на маркетплейсах не всегда радуют покупателей. Фото: Иван МАКЕЕВ

На фоне забастовок пунктов выдачи многие покупатели не смогли вовремя получить товар. Некоторые и вовсе не могут прояснить судьбу своего товара. Что делать в такой ситуации, «КП-Ростов-на-Дону» рассказал доктор юридических наук, завкафедрой финансового права Юридического факультета ЮФУ Юрий Колесников.

КОЛЛИЗИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

— Бастуют пункты выдачи заказов, которые не согласны с теми условиями, которые выдвигает им маркетплейс, — рассказывает Юрий Алексеевич. — Нужно понимать, что пункты выдачи — не структурные подразделения маркетплейса. Это юридические лица, которые на основании договора оказывают услуги по выдаче заказов потребителям. Получается очень длинная цепочка взаимоотношений: потребитель взаимодействует с продавцом, и их взаимоотношения выстраиваются в рамках договора купли-продажи, заключаемого на маркетплейсе. И закон о защите прав потребителей защищает их именно в отношениях с продавцом. Продавец уже имеет взаимоотношения с маркетплейсом, который представляет собой прообраз рыночной площади, например, Центрального рынка. Отношения между продавцом и маркетплейсом - это уже отдельные договорные отношения. За некачественную картошку мы же не будем предъявлять претензии администрации рынка?

ЗАПУТАННАЯ ЦЕПОЧКА

- Иными словами, – объясняет эксперт, - потребитель напрямую не состоит в договорных отношениях с маркетплейсом. Нелогично предъявлять претензии маркетплейсу за несвоевременную поставку, невыдачу товара и другие проблемы.

Судитесь с продавцом, у которого приобрели товар. Если он обвиняет во всем маркетплейс, помните, что это он, а не вы состоит в договорных отношениях с площадкой.

Что дальше будет делать продавец — это уже его проблемы. Если его оштрафуют, он может подать в суд на маркетплейс, чтобы взыскать с него убытки. А маркетплейс может судиться с пунктами выдачи. Вот такая запутанная цепочка.

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