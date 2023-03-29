От разработки лекал до фирменных бутиков: как в Ростове-на-Дону создали успешный бренд нижнего белья

Фото: из архива Елены Морозовой

Для многих женщин шитье и рукоделие, создание красивых вещей – настоящая отдушина. Но только единицы превращают свое увлечение в настоящий бизнес с сетью магазинов, системой поставок и штатом сотрудников. О том, как пройти путь от разработки лекал до поставок собственной продукции в фирменные бутики, мы поговорили в рамках проекта «Искусство быть Первой» с создателем бренда женского нижнего белья NATURA NUDA Еленой Ивановной Морозовой.

- Елена Ивановна, расскажите - когда и как Вы задумались о том, чтобы создавать уникальные красивые вещи?

- Это случилось в 2013 году. Я получила приглашение возглавить компанию по дистрибуции ассортимента торговой марки нижнего белья. К тому моменту я очень хотела расти и развиваться. Родные и друзья тогда оказали мне колоссальную поддержку, и я решилась открыть новую страницу в своей жизни. Конечно, трудности пугали, но желание попробовать что–то новое было сильнее.

Создатель бренда женского нижнего белья NATURA NUDA Елена Ивановна Морозова. Фото: из архива Елены Морозовой

- Как пришла в голову идея создать собственную компанию? Чего больше всего тогда боялись?

- У меня уже был опыт работы в косметической компании, были знания о рынке, потребностях потребителя и устройстве бизнеса. Так, от этапа к этапу наша компания и выросла в собственный бренд нижнего белья, домашней одежды и купальников. И продолжает расти до настоящего времени.

- Что было самым сложным, и что помогло преодолеть эти трудности?

- Пожалуй, самым сложным для меня, как для руководителя, стала организация процесса работы предприятия. Довольно трудно наладить полный цикл производства: от разработки лекал до поставок в фирменные бутики. Но мы справились. Надежная команда и дисциплина – мои главные помощники.

Фото: из архива Елены Морозовой

- Вы выбрали название для своего бренда – NATURA NUDA. Как оно родилось? И почему Вы сделали акцент именно на природной красоте человеческого тела?

- Красиво звучит, согласитесь? Но дело не только в звучании. Когда-то мы переняли опыт итальянских коллег, чье нижнее белье влюбило в себя весь мир. Поэтому дать бренду итальянское название - было главным мотивом. Natura nuda переводится как «голая природа». Это наша философия. Мы за естественную красоту! Человеческое тело – это самое настоящее искусство. Уникальное, многогранное, воспеваемое творцами всего мира с глубокой древности. Современное общество уходит от нереалистичных, нелепых стандартов красоты, стремится к таким вещам, которые можно носить каждый день. Ведь кому, как не производителям белья, первого слоя одежды, известно, насколько разные бывают фигуры, и как трудно, порой, подобрать комфортное и красивое белье.

- Каждому бизнесу требуется развитие. На Ваш взгляд, что требуется для расширения компании? И какие сложности возникли у вас?

- Я думаю, что без знаний рынка и законодательства расширение невозможно. Это очень важные элементы в цепочке развития любой компании. К тому же, любое масштабирование коммерческого предприятия влечет за собой большие финансовые затраты. При этом риски есть всегда, и от потерь никто не застрахован.

Нам, конечно, потребовалось время для увеличения штата сотрудников и их обучения, для расширения производственных мощностей, увеличения числа складских помещений и пр. К этим трудностям просто нужно быть готовым.

Фото: из архива Елены Морозовой

- Какими своими успехами Вы больше всего гордитесь?

- Мы имеем оптовых клиентов по всей России и странам ближнего зарубежья, успешно развиваем собственную розничную сеть, а сейчас готовимся к открытию нового бутика в Ростове-на-Дону ТРЦ «Вавилония». Мы создаем рабочие места для швей, продавцов-консультантов и других работников.

Я вижу результаты моей работы, работы всей команды, стремлюсь к тому, чтобы каждый её участник разделял ценности компании, понимал значимость именно его участия в деле. Так что есть чем гордиться.

Фото: из архива Елены Морозовой

Также мы занимаемся благотворительностью – помогаем воспитанникам детского дома, малоимущим прихожанам при храме. А еще поддерживаем развитие регионального бизнеса.

- Развитие бизнеса невозможно без финансовой поддержки. Расскажите о сотрудничестве с банком «Центр-инвест».

- «Центр-инвест» - это надежная поддержка для роста, устойчивый финансовый партнер. С этим банком мы открывали первые магазины. Кредитную линию мне оформили, как женщине – предпринимателю. Мне были предоставлены комфортные условия по выплатам и сниженная ставка по кредиту. А еще могу отметить опытных сотрудников, которые помогали в оформлении документов. Однозначно можно сказать, что на Донской земле можно уверенно начинать бизнес с этим банком!

- Ваши планы на будущее? Будете ли расширять ассортимент?

- Сейчас наши цели – это расширить сеть фирменных бутиков и делать все для продвижения торговой марки. Безусловно, для этого необходимо увеличивать ассортимент, выпускать новые уникальные коллекции и качественно удовлетворять потребности потребителей.

Фото: из архива Елены Морозовой

- Что посоветуете женщинам, которые начинают собственный бизнес?

Мой главный совет – будьте уверены в своих начинаниях, реализуйте самые дерзкие планы. Помните, что без ошибок не будет успеха. Ваш лучший учитель – опыт, лучшее руководство к действию – отзывы клиентов о продукте, а опора – знания и команда, которая поддержит вас в любых проектах. Не переставайте учиться, перенимайте опыт коллег и заводите новые профессиональные знакомства.

Последние годы очень развито наставничество. Участвуйте в городских клубах предпринимателей, вступайте в сообщества, где собираются женщины – бизнесмены, налаживайте обратную связь. Так вы, ступенька за ступенькой, начнёте организовывать свой бизнес и реализовывать свои идеи.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

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