«Молодежь — это наше будущее»: в Ростове состоялось открытие Центра истинных ценностей

Главная задача центра - объединять креативных молодых людей. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошло официальное открытие Центра истинных ценностей. Мероприятие состоялось 20 марта в отеле «Гранд Ростов Хаятт Ридженси». Региональный центр молодежного инновационного творчества и креативных индустрий под названием «ЦИЦ» соберет в своих стенах активную молодежь донской столицы.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, одним из главных направлений центра станет функция акселератора в креативной и научной сфере. Пространство создано на основе структурного подразделения регионального агентства поддержки предпринимательства.

Упор будет сделан на три составляющие: это анализ проектов, их выращивание и продюсирование. Векторы работы центра были определены на недавней стратегической сессии с привлечением экспертсообществ, — поделился губернатор в ходе открытия «ЦИЦ».

В стенах Центра истинных ценностей есть все необходимое для развития молодых граждан. Так, для них подготовили интересные мастер-классы, творческие лаборатории и выставочный зал. Так, молодые люди могут попробовать свои навыки в фотографии, записи подкастов, съемке, мастерской VR, бизнесе и многом другом. Отметим, что креативное пространство оснащено только высокотехнологичным оборудованием. Упор будет сделан на анализе интересных проектов для региона, их развитию и продюсированию. Приоритетные направления — это дизайн, архитектура, информационные технологии, театр, музыка, кино и мода.

В ходе пленарного заседания глава Ростовской области обсудил с экспертами прикладную значимость новой креативной площадки и перспективы воспитанников центра.

Молодые люди могут попробовать себя в различных направлениях. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

По словам Василия Голубева, «ЦИЦ» - уникальная территория для юга нашей страны. В ней сочетается, как наука, инновации, различные технологии, так и культура, духовное развитие и креатив. Главная задача креативного пространства — объединить талантливых, интересных и умных молодых людей для совместного обучения и развития собственных навыков. Школьники смогут выбрать для себя интересное направление для дальнейшего обучения в вузе. Для студентов, молодых ученых и аспирантов пространство послужит поиском инвесторов для развития своих проектов. Центр может стать настоящим стимулом для сотрудничества научной и профессиональной сфер.

- То, что я увидел, – впечатляет. «Центр истинных ценностей» уникален для Ростовской области. Его задача – «сшить» технологические инновации, научные разработки и творчество. В центре будут и учить, и слушать молодежь, стимулировать сотрудничество научного и профессионального сообщества. Площадка сочетает шесть элементов: инновации, науку, технологии, духовность, культуру, креатив, - поделился Василий Голубев.

Глава донского региона добавил, что особое внимание будет уделяться развитию и распространению отечественной продукции.

- Здесь особое значение приобретает защита и коммерческое использование интеллектуальной собственности, развитие креативных индустрий, их стыковка с технологическим предпринимательством и наукой, - добавил Василий Юрьевич.

Отметим, что в ходе пленарного заседания специалисты обсудили и развитие креативных индустрий, работу с технологичным предпринимательством и научной сферой. По словам ректора всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Владимира Малышева, таких центров он не увидел даже в Москве.

Генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий отметил, что центр поможет в координации разработчиков, бизнеса и представителей креативных сообществ.

- Сейчас мы глобально столкнемся с тем, что часть оборудования станет недоступна в нашей стране. Соответственно, технологии надо создавать с ноля и в это надо инвестировать, — добавил Сапотницкий.

Для того, чтобы реализовать свои таланты выхода в интернет не достаточно. Рациональное наставничество является единственно лучшим решением. Когда люди молодые общаются друг с другом, взаимодействуют, делятся идеями, организуют стартапы – это и есть верная стратегия, – прокомментировал открытие Центра истинных ценностей российский химик, педагог, академик РАН, научный руководитель Южного федерального университета, Лауреат Государственной премии СССР Владимир Минкин.

Василий Голубев уверен, что Центр истинных ценностей станет еще одной точкой притяжения на юге России. Губернатор области надеется, что работа «ЦИЦ» внес большой вклад в развитие предпринимательских инициатив среди молодежи и даст хорошие результаты в ближайшем будущем.

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