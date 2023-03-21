Ростовские бизнесмены стали массово продавать пункты выдачи заказов Wildberries

Одни нахваливают свой бизнес, а другие честно рассказывают о причинах продажи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлой неделе среди владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries прокатилась волна забастовок. Работники отказывались работать в знак протеста против введения новых штрафов. Ранее маркетплейс решил наказывать ПВЗ за несоответствие товара или брак.

В Ростове большинство пунктов выдачи продолжили работу в день забастовок. Однако позже в сети появилось много объявлений о продаже точек. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, с чем связано решение предпринимателей.

«РАБОЧИЙ» БИЗНЕС

В одном из районов Ростова ПВЗ маркетплейса готовы продать за 400 тысяч рублей. По словам продавца, брендирование точки документально подтверждено. В штате работают два обученных и опытных сотрудника. Аренда в месяц составляет 40 тысяч. Кроме этого новому владельцу придется платить около пяти тысяч рублей за коммунальные услуги и 700 рублей за интернет.

Даже если и решитесь приобрести ПВЗ с рук, будьте готовы к ежемесячной аренде и коммуналке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Бизнес реально рабочий. Сделал в помещении отличный ремонт. Также имеются расширенные клиентская и складская зоны. При желании можно еще расширить, дополнительные стеллажи имеются. Помещение очень большое и красивое. Здесь есть и касса, и примерочные. Открывали ПВЗ под 3,25 процента ставки, - говорит собственник. - Сейчас вы такого нигде не найдете. Потому что уже можно открыть только под 1,5 – 2 процента.

Что касается зарплат сотрудникам, бывший владелец платил 1 100 рублей за смену.

– Я бы и дальше держал пункт, но сейчас нужны деньги на первоначальный взнос по ипотеке, - объяснил причину собеседник.

«РАБОТАЕМ БЕЗ ШТРАФОВ»

Другая женщина продает ПВЗ за 3 миллиона 200 тысяч рублей. Говорит, что в эту сумму входит стоимость мебели, рабочего ноутбука, укомплектованного стеллажами склада. А еще — ресепшен, стол для проверки товаров, примерочные, пуфы, зона для приема пищи персонала. Все происходящее в пункте записывается на три камеры видеонаблюдения, записи сохраняются в течение 90 дней.

Некоторые планируют деньгами с продажи пункта заплатить первый ипотечный взнос. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам хозяйки, у ее пункта налажены связи с постоянными логистами. А во входной зоне ПВЗ имеется свободное место для постаматов.

- Цена полностью оправдана. Пункт уже полтора года приносит хороший доход. И пока работаем без штрафов. Вся система налажена таким образом, что можно контролировать весь процесс работы даже удаленно.

Женщина уточняет, что аренда обходится в 20 тысяч рублей в месяц, коммуналка — в 15. Еще одна статья расходов — интернет, хозтовары и пакеты.

- Сейчас открываю новый бизнес, который требует инвестиций в оборудование. В этом вся причина.

ВМЕСТО МИЛЛИОНОВ - ОДНИ УБЫТКИ

Третья собственница сразу же призналась, что бизнес с ПВЗ Wildberries ей в тягость.

А некоторые запустили бизнес из-за детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Когда открывала, думала, что заработаю миллионы, а на самом деле все не так просто. Стало приходить много штрафов, все их успела закрыть. Но дальше не потяну, иначе это работа себе в убыток. Плюс у меня двое маленьких детей, поэтому времени не хватает, - жалуется хозяйка.

Женщина надеется, что найдется способный человек, который сможет хоть как-то заработать на работе с маркетплейсом.

- Пункт полностью оборудован согласно всем требованиям брендбука: примерочные, вывеска, складское помещение, камеры видеонаблюдения и мебель. Если не устроит цена, уместен торг, — говорит продавец.

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