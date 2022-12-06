Новогодние места 2022-2023 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий, куда сходить

Составили список, куда стоит заглянуть в новогодние праздники. Фото: ДЕМКОВ Денис

Новогодние места 2022-2023 в Ростове-на-Дону будут интересны и детям, и взрослым. Сделали подборку, куда можно сходить самому и всей семьей. Записывайте, чтобы не потерять!

Парк «Лога» - Каменский район, хутор Старая Станица, улица Большевистская, 77

Ежедневно с 8:00 до 00:00

Парк «Лога» приглашает взрослых и ребятишек за новогодней порцией настроения. Здесь уже нарядили не одну, а сразу несколько елок. А аллеи парка в вечернее время загораются разноцветными огоньками и наполняют предчувствием рождественского чуда каждого гостя.

На главной площади гости могут подкрепиться. Работники парка угостят всех желающих горячими напитками и свежей выпечкой.

Так что надеваем шапку, варежки и пуховик и вперед за новогодним чудом! И не забываем фотоаппарат, так как фотокарточек с новогодней красотой будет много!

Ростовский областной музей краеведения, улица Большая Садовая, 79

«Дед Мороз и шоколадная фабрика», от 3-х лет

С 16 по 30 декабря и с 2 по 15 января

Расписание: каждый день по сеансам в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и в 18:00

Билеты: взрослый - 800 рублей, детский - 1 600

Для тех, кому важна не только духовная составляющая новогоднего чуда, музей краеведения предлагает необычную мастерскую от главного новогоднего волшебника. Ребятишки смогут не только рассказать стишок Деду Морозу, но и насладиться шоколадными десертами. Так как красноносый старик привез в Ростов сладкую фабрику.

Гости узнают о быте и жизни Деда Мороза и насладятся шестью вкусами настоящего бельгийского шоколада. А затем попробуют себя в роли шоколатье. Самые маленькие ростовчане задекорируют шоколадную фигуру и заберут получившийся сладкий подарок с собой.

«Новогодние игрушки, свечи и хлопушки»

С 1 декабря 2022 по 31 января 2023

Билеты: 100 – 250 рублей

Какое погружение в праздничную атмосферу без украшения главной красавицы праздника - новогодней елки? Музей собрал коллекции новогодних игрушек прошлых эпох и готов рассказать о них ростовчанам.

Посетителям расскажут об истории новогодней игрушки и откуда пошла традиция наряжать праздничное дерево.

Самым любопытным покажут старинные популярные елочные украшения. Например, в дореволюционной России большим спросом пользовались игрушки из плотной бумаги - дрезденский картонаж. Украшение представляло собой объемное изделие, склеенное из двух половинок окрашенного картона. Но не только бумажными изделиями наряжали елки. Были в наличии и игрушки из ваты: фигурки ангелов, детей и моряков. А стеклянные и фарфоровые украшения были роскошью.

Здесь посетители также найдут ответ на вопрос: почему после революции долгое время запрещалось наряжать елку.

Квеструм, проспект Буденовский, 37/46А

Детектив-квест «Шерлок Холмс. Новогоднее дело»

Билеты: 2 500 – 3 000 рублей

Хочется «размять» мозги? Можете сходить с друзьями на квест и почувствовать себя настоящими сыщиками! Вас поместят в комнату точь-в-точь, как из сериала про Шерлока. А дальше надо будет разгадать хитроумные загадки и найти необычные проходы в чертоги разума известного детектива.

Бронировать билеты лучше заранее на сайте квеста.

Театр драмы им. Максима Горького, площадь Театральная, 1

Новогоднее шоу «Фабрика чудес»

С 20 декабря 2022 по 8 января 2023 в 18:30

Билеты: 500 – 2 200 рублей

Спектакль заставит забыть ростовчан о рабочей рутине и заботах. И погрузит гостей в предновогоднюю атмосферу.

Ростовчанам покажут маленького мальчика, который мечтает о Новом Годе. И фантазия ребенка неожиданно превращает бабушку в добрую бабу Ягу, маму - в Снегурочку, а мамины коллеги по работе внезапно становятся Снеговиками, Дедом Морозом, Кощеем, они все дружно отправляются в путешествие за настоящим чудом.

Изюминкой спектакля станут зажигательные номера под современные музыкальные хиты. А актеры проведут со зрителями небольшой интерактив.

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