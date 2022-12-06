Новогодние подарки 2022-2023 в Ростове-на-Дону: где купить и что подарить

Подобрали несколько вариантов, что можно подарить родным, близким, коллегам и друзьям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодние подарки 2022-2023 в Ростове-на-Дону жители донской столицы и гости раскупают как горячие пирожки. Если вы еще не придумали, чем порадовать родных, близких, друзей и коллег, в «КП — Ростов-на-Дону» сделали для вас подборку классных подарков, которым каждый будет рад.

Первым и, пожалуй, самым универсальным подарком к новогодним праздникам станет волшебный адвент-календарь. Как правило, это открытка или картонный домик с небольшими окошками. В маленьких лотах могут находиться шоколадки, чайные пакетики, фигурки, игрушки, косметика, записка с пожеланиями и прочие мелочи, которые будут радовать владельца каждый день до самой новогодней ночи. Такие календари рассчитаны на 16, 24 и 31 дней. По традиции нужно отсчитать нужное количество дней и открывать по одному окошку до самого праздника. Вариантов подобных календарей великое множество. Можно, например, купить шоколадный. В маркетплейсе недорогая коробка на 31 деление обойдется в 249 рублей.

Символ следующего года - кролик. С ним можно подобрать хоть конфетницу, хоть фартук. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также есть новогодние варианты для прекрасных дам. В магазине адвент из 7 позиций декоративной косметики выйдет в 2999. Внутри прячется жидкий хайлайтер для лица, тушь, два лака для ногтей, тени, губная помада, карандаш для глаз.

Для прекрасных джентльменов тоже найдутся праздничные коробочки. На сайте интернет-магазина можно заказать бокс из 24 средств по уходу. Цена правда не самая демократичная- 5500. В адвенте спрятаны: кремы для бриться и после бриться, лосьон и скраб для тела, крем для рук, соль и бомбочка для ванны, гель для душа и лица, шампунь для волос, наждачная доска, пена для ванны, маникюрные ножницы, пинцет, расческа, пластиковая щетка для маникюра, кусачки для ногтей, мочалка и зубная щетка.

Для тех, кто хочет согреть любимых, отличным подарком станет мягкий плед с принтом в виде кролика. На сайте интернет-магазина можно найти вариант за 595 рублей. А любители красивой посуды в фирменном магазине могут подобрать несколько ярких деталей на новогодний стол. Например, круглая конфетница с золотой каймой и фигуркой зайца обойдется в 1490, а салатница с украшением в виде ушастого - в 1290 за штуку.

Подарки покупать затратно, но дарить приятно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фанаты снимать яркий контент точно будут рады получить под елочку презент в виде кольцевой лампы. В офлайн-магазинах и в Интернете можно найти варианты от 99 рублей за карманную версию до 10000 за профессиональную на стойке. В среднем хорошую можно приобрести в пределах 2000 рублей.

А вот техно-гиков порадует новомодная помощница «Алиса». В линейке умных колонок есть сразу несколько моделей. На сайте интернет-магазина доступен вариант «Лайт» за 3900 всевозможных цветов: есть фиолетовые, желтые, розовые, голубые, красные и капучино. Каждая из них со своим характером, в соответствии с которым будет составляться плейлист и ответы нейросети. Также есть мини-версия с часами за 6900. Небольшой экран показывает время, таймер или температуру на улице. И на десерт самая «богатая» версия станции, по 16900 за старую версию и 26900 за новую. Из-за того, что эта «подруга» заряжается от кабеля Type-C и работает с протоколом Zigbee есть возможность управлять устройствами умного дома без интернета. По сравнению с младшими сестрами линейки, у большой станции более громкий и качественный звук.

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