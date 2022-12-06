Ростовчане смогут выиграть ценные подарки при покупке квартиры перед Новым годом

Фото: предоставлено ГК «Альянс»

У жителей Ростова-на-Дону, которые приобретут квартиру с 5 по 25 декабря в ЖК «Измаильский экоквартал» от ГК «Альянс», есть возможность выиграть iPhone 14 Pro, робот пылесос или сертификат на покупку мебели.

ПОДАРОК НОВОСЕЛАМ К НОВОМУ ГОДУ

Группа компаний «Альянс» была создана в 1992 году. На сегодня главным направлением ее деятельности является жилищное строительство. Своими проектами руководство фирмы предлагает альтернативу перенаселенным районам с 25-этажными комплексами. На минувшей неделе группа компаний отметила свой 30-летний юбилей. Два проекта застройщика вошли в список победителей престижного конкурса «Надежные новостройки России», проводимого во время выставки «СТИМэкспо». К Новому году ГК «Альянс» решила порадовать своих новоселов. При покупке жилья в комплексе «Измаильский экоквартал» дарит гарантированный новогодний подарок, а также выдает персональный номер для участия в розыгрыше главных призов - iPhone 14 Pro, робот-пылесоса или сертификата Hoff на 15 тысяч рублей.

Фото: предоставлено ГК «Альянс»

ЭКОКВАРТАЛ ОКОЛО РОЩИ

Стоит отметить, что полностью кирпичный ЖК «Измаильский экоквартал» отличают продуманные планировки с потолками 3 метра, панорамные окна, профессиональная шумоизоляция в полу и индивидуальное отопление в каждой квартире. Комплекс находится недалеко от рощи СКА. В шаговой доступности расположены школы, детские сады, ТРК «Горизонт» и Центр здоровья H2O Life, а в радиусе 30 метров от комплекса - супермаркет, фитнес-клуб, детский развивающий центр и пекарня. В сентябре дольщики первого этапа получили ключи от своих квартир на полгода раньше срока. Согласно проектной документации, процедура выдачи ключей должна была состояться до 30 марта 2023 года. Но застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию досрочно.

- Строительные бригады всегда работают в штатном режиме, - пояснил директор группы компаний Виталий Финенко. - Эффективное планирование работ внутри компании и уверенность в соблюдении всех договоренностей с нашими партнерами позволило раньше начать передачу объекта в собственность дольщикам несмотря на внешние факторы.

Фото: предоставлено ГК «Альянс». Реклама. LjN8KWf2k

Дворовая территория подготовлена и оборудована таким образом, чтобы жильцы каждого из этапов сразу при заселении почувствовали высокий уровень комфорта: здесь уже установлены современные спортивные тренажеры, прогулочная аллея с озеленением и фонтаном. По словам застройщика, собственники второго этапа получат ключи уже в январе. В этих секциях осталось всего 11 квартир, которые можно приобрести с субсидированной ипотечной ставкой 0,1% на весь срок.

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