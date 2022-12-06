Алексей Логвиненко: «Северо-Западный полигон давно беспокоит ростовчан»

Рекультивацию полигона на Левенцовке обсудили городские власти. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Грамотное обращение с твердыми бытовыми отходами — это важная составляющая экологического благополучия города, поэтому состояние мусорных свалок — под наблюдением властей. Так, в администрации донской столицы на расширенном планерном совещании обсудили рекультивацию полигона бытовых отходов в Северо-Западной зоне Ростова.

- Причиной рекультивации полигона послужило его закрытие. Полигон стал эксплуатироваться в начале 1970-х годов. В 2018 году его закрыли. Но местных он беспокоит до сих пор. От полигона исходит неприятный запах, и периодически там случаются пожары, - отметил глава администрации Алексей Логвиненко.

Всего на 58 гектаров свалки находится почти 8,5 миллиона тонн отходов, - уточнил начальник Управления благоустройства и лесного хозяйства города Антон Наумов.

В рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна» с управлением благоустройства лесного хозяйства Ростова был заключен муниципальный контракт. Его стоимость составляет 2,3 миллиарда рублей.

РОСТОВСКИМ ПОЛИГОНОМ ЗАЙМЕТСЯ КОМПАНИЯ ИЗ ДИВНОГОРСКА

Изначально проект предполагал рекультивацию полигона на четырех земельных участках общей площадью в 33 гектара. Но в ходе экологических изысканий было установлено, что территория за границами данного участка также загрязнены. Поэтому было решено, что дополнительно расчистить требуется еще 25 гектаров. И за короткие сроки было оформлено еще семь земельных участков.

В декабре этого года по разработанной проектно-сметной документации получено положительное заключение экологической экспертизы. Это позволило правительству Ростовской области в июне обратиться с заявками в министерство природных ресурсов и экологии России для отбора проекта полигона.

Так как финансирование проводилось из средств федерального бюджета, то реализация проекта составила 1 миллиард 981 миллион 534 тысячи рублей. А расходные обязательства областного бюджета Ростовской области составили 405 миллионов 856 тысяч рублей.

В рамках конкурсных процедур определена подрядная организация из Дивногорска Красноярского края «Геос», которая имеет огромный опыт в реализации аналогичных проектов. Компания уже проводила схожую по объемам рекультивацию в городе Челябинске, а также в Казани и Владикавказе.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ДОЛЖНА ЗАВЕРШИТЬСЯ В 2024 ГОДУ

Рекультивация ростовского полигона бытовых отходов будет проводиться подрядчиком в два этапа. Технический включает в себя подготовительные работы и формирование площадки.

В течение декабря текущего года подрядчик займется обустройством рабочего городка на объекте. В 2023-м будет сформировано тело полигона, произведены работы по системам дегазации, отвода и очистки фильтрата, выполнено устройство защитного экрана. В 2024 году на объекте смонтируют административно-бытовой корпус, необходимые сети инженерного обеспечения, выполнят благоустройство и озеленение территории, произведут пусконаладочные работы.

Рекультивация полигона должна завершиться до ноября 2024 года.

- В городе будет создана рабочая группа по контролю за ходом работ. Будем управлять процессом в ручном режиме, - подчеркнул Алексей Логвиненко.