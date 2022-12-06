Алексей Логвиненко: «Жить яркой и насыщенной жизнью необходимо каждому району донской столицы»

Город ведет активную работу с молодежью, которая участвует в тысячах мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Во вторник, шестого декабря, в Администрации города состоялось расширенное планерное совещание под председательством главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко и при участии председателя городской Думы - главы города Зинаиды Неярохиной и председателя общественной палаты Ростова Михаила Чернышева. Городские власти обсудили ряд важных вопросов, среди которых стоит выделить работу с молодежью, а также вопрос рекультивации закрытого полигона ТБО. Рассказываем подробнее.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — В ПРИОРИТЕТЕ

Один из важнейших вопросов, который обсудили участники в ходе расширенного планерного совещания, - организация работы по патриотическому воспитанию молодежи Пролетарского района Ростова-на-Дону.

- Сразу отмечу, что жить собственной яркой и насыщенной жизнью – культурной, молодежной, спортивной – необходимо каждому району донской столицы, - подчеркнул глава администрации города Алексей Логвиненко. - И патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений в работе любого района.

Так, в одном только Пролетарском районе донской столицы студенческое сообщество насчитывает более 4500 человек.

Ребята активно участвуют в гражданско-патриотических мероприятиях в рамках рамках различных городских событий — празднования Дня города, Дня Победы, Дня народного единства. Это и народные гулянья, и тематические лекции, и встречи с почетными гражданами, и, конечно, уроки мужества.

ЧТУТ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ, ПОМОГАЮТ ЗЕМЛЯКАМ

Юных ростовчан учат чтить память наших дедов и прадедов не только на словах, но и на деле. Так, в преддверии Дня Победы районная администрация традиционно организует субботники у мемориальных комплексов, памятников, мест захоронений участников Великой Отечественной войны, в которых ребята дружно участвуют.

Среди важнейших направлений патриотического воспитания молодежи города является работа по увековечиванию памяти защитников Отечества. Например, в 2022 году в донской столице была установлена и торжественно открыта мемориальная доска памяти Почетного гражданина города Ростова-на-Дону Григория Григорьевича Никанорова.

Несмотря на юные годы, молодые ростовчане в полной мере осознают важность происходящих в стране событий, и искренне хотят поддержать своих земляков, которые сегодня выполняют боевые задания на передовой. Поэтому в работе с молодежью особое внимание уделяется укреплению единства, популяризации Вооруженных сил России. Например, курсанты ростовского колледжа водного транспорта регулярно помогают волонтерской организации - плетут маскировочные сети, которые потом отправляют на фронт.

- Актуальным вопросом на сегодня остается принятие мер по внедрению современных технологий вовлечения ребят в патриотическую работу, - заметил Алексей Валентинович. - Также для достижения определенных результатов при патриотической работе взаимодействовать необходимо различным структурам – Управлению по физической культуре и спорту, Управлению культуры, Управлению образования, Комитету по межнациональным вопросам, религии и казачеству.