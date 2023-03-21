Зачем на велодорожке на улице Пушкинской делиниаторы, объяснил ростовский активист

Велодорожку на Пушкинской Алексей Логвиненко тестировал лично. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

На днях участник ростовского велодвижения Александр Гудвин через соцсети обратился к сити-менеджеру Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко установить на улице Пушкинской делиниаторы. Это пластиковые столбики или бортики, которые препятствуют наезду авто на размеченную велодорожку.

Как рассказал "КП-Ростов-на-Дону" Александр, делиниаторы обычно устанавливают в тех местах, где существуют большие проблемы с парковкой автомобилей. Если их нет, авто ставят аккурат на велодорожках.

- В Ростове такая проблема особо актуальна для велодорожки на улице Пушкинской от переулка Доломановского до проспекта Ворошиловского, - уточняет активист. – Здесь и автомобили, и велосипеды движутся в одной плоскости и не отделены друг от друга. Дело в том, что для некоторых автолюбителей наличие велополосы ничего не значит, поэтому необходимо разделять полосы движения транспорта с помощью специальных столбиков. Это позволит обеспечить безопасность велосипедистов.

Александр Гудвин говорит, что ситуация с велодорожками в Ростове, в целом, печальная. Даже новая дорожка на Пушкинской улице в некоторых местах нанесена оранжевой краской, то есть является временной.

Велоактивисты считают, что надежнее всего велодорожку отделять бордюром. Фото: Александр ГЛУЗ

- Жители города считают велосипеды средством «для покататься», не считая их частью транспортной инфраструктуры, - подчеркивает велоактивист. – Поэтому-то таких велодорожек, которыми они должны быть, в Ростове нет. Чтобы мы могли выйти из дома, сесть и поехать на велосипеде из одной части города в другую, не пересекаясь или частично пересекаясь с автомобильным транспортом.

В то же время ростовский урбанист Артемий Зайцев считает, что делиниаторы – это лишь временное решение проблемы, как и разметка.

- Их часто сбивают автомобилисты, их ломают и они требуют постоянной замены. Надежнее всего отделить велодорожку бордюром, - предлагает активист. - Если же говорить о делиниаторах, то можно взять на заметку опыт Перми. Там их ставят весной и снимают осенью, чтобы коммунальным службам легче было убирать снег. А поскольку в Ростове снега мало, можно оставить на весь год. Единственная проблема - своевременно их восстанавливать.

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