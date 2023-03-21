Три миллиона рублей можно получить в губернаторском конкурсе

Социально ориентированные НКО региона получат дополнительное финансирование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Конкурс грантов губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества» проходит в донском регионе второй год. В минувшем сезоне в нем приняли участие 155 НКО, а максимальный размер субсидии составлял 2,5 миллиона рублей.

В этом году максимальная сумма увеличилась до 3 миллионов рублей, а общая сумма субсидий складывается из средств областного бюджета – 50 миллионов рублей – и денег Фонда президентских грантов – это 36,8 миллиона рублей, отмечают в региональном правительстве.

В этом году областные НКО могут принять участие по 10 направлениям: #Помогай; #Развивай; #Гордись; #Дружи; #Береги; #Делись; #Создавай; #Живи; #Заботься; #Познавай.

Кроме того, существует ряд требований, от которых, в том числе, зависит сумма запрашиваемой субсидии:

- для организаций, зарегистрированных в этом году и ранее максимальная сумма гранта составит 500 тыс. руб.;

- до 1,5 миллионов руб. для организаций, зарегистрированных в прошлом году и ранее;

- до 2,5 миллионов руб. для организаций, зарегистрированных в прошлом году и ранее и имеющих успешно реализованные проекты в других конкурсах;

- до 3 миллионов руб. по направлению #Создавай для организаций, зарегистрированных в прошлом году и ранее, гарантирующих софинансирование материально-технического оснащения создаваемого ресурсного центра.

Конкурс проходит в донском регионе второй год. Фото: пресс-служба губернатора РО.

Прием заявок на «Конкурс грантов губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества» продлится до 24 апреля, но организаторы рекомендуют подать заявку до 20 числа, чтобы конкурсанты успели исправить возможные недочеты в документах.

Заявку можно подать в разделе «Мои проекты» по ссылке https://ростов.гранты.рф, а подготовить документацию помогут видеоматериалы на сайте и в соцсетях Агентства развития гражданских инициатив https://vk.com/cida_rr.

По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 135, в рабочее время (с 9:00 до 17:30): эл. почта – cida_rr@mail.ru; тел.+7 (863) 200-84-50.