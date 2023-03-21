В Ростове мужчина устроил стрельбу возле караоке-бара

Ночного дебошира доставили в отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, на проспекте Буденновском, возле одного из караоке-баров произошло ЧП. Как сообщили в донском главке, 24-летний житель Батайска открыл огонь из травматического пистолета.

ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ В БАРЕ

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, молодой человек отдыхал в заведении с приятелями. У компании был повод для встречи – житель Батайска, наконец, получил разрешение и купил травматический пистолет. К слову, его он принес на вечеринку.

По словам сотрудников заведения, клиент то и дело хвастался перед приятелями приобретением: вытаскивал оружие из кармана и демонстрировал товарищам. А к концу вечеринки батайчанин решил опробовать пистолет в действии. Он вышел на улицу и начал стрелять.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, злоумышленник был пьян. В ведомстве уточнили, что из травматического пистолета он выстрелил дважды.

ЗАДЕРЖИЛИ ПРЯМО НА МЕСТЕ

Очевидцы вызвали на место наряд полиции.

- Сотрудники доставили нарушителя в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» и «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в неотведенных для этого местах», - сказали в полиции.

К счастью, во время ночной стрельбы никто не пострадал. По факту сучившегося проходит проверка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Западном микрорайоне уволенный сотрудник устроил в торговом центре стрельбу. К счастью, никто не пострадал.

В этот же день дебошира задержали в одной из гостиниц Ростова.

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