Докапитализация Фонда развития промышленности в размере 140 млн рублей позволит предприятиям Ростовской области получить дополнительную поддержку

300 рабочих мест создано в прошлом году благодаря средствам Фонда развития промышленности Ростовской области. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Региональный фонд развития промышленности с начала года докапитализирован на 140 млн рублей. Это позволит предприятиям Ростовской области получить дополнительную поддержку. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин. По его словам, на сегодняшний день субсидии Фонда развития промышленности Ростовской области - один из наиболее востребованных инструментов поддержки для региональных предприятий. Сейчас капитализация фонда составляет порядка 1,3 млрд рублей.

- При активной поддержке губернатора в прошлом году областной ФРП был докапитализирован трижды из областного бюджета и дважды из федерального, - отметил замглавы региона Игорь Сорокин. - В том числе благодаря этому в прошлом году фонд сработал рекордно - предоставлено 104 займа и гранта почти на 900 млн рублей. Для Регионального фонда развития промышленности 2022 год стал самым продуктивным за пять лет работы - благодаря полученным средствам предприятиям региона удалось дополнительно создать более 300 рабочих мест, а выручка таких компаний выросла в среднем на 14%.

По информации донского правительства, новыми направлениями поддержки Регионального фонда развития промышленности за минувший год стали программы с участием средств федерального бюджета: это гранты, благодаря которым компании возместили до 90% расходов по оплате процентов по кредиту на пополнение оборотных средств, и займы на инвестиционные цели по новой программе «Проекты развития». Так четыре донских предприятия смогли получить до 50 млн руб. по ставке 3% годовых и сроком до трёх лет.

Кроме того, появилась новая региональная программа «Комплектующие изделия», благодаря которой донские промпредприятия, реализующие проекты в сфере импортозамещения, смогли получить до 30 млн рублей на приобретение основных средств под 1% годовых и на пополнение оборотных средств под 2% годовых, рассказал Игорь Сорокин.

Отметим, что получить средства Регионального фонда развития промышленности могут не только крупные, но и средние предприятия Ростовской области.