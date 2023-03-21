Немецкая поэзия за полмиллиона и стихи Маяковского на английском: какие раритеты продают ростовчане в День поэзии

Ценителям немецкой лирики придется раскошелиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 марта во всем мире отмечают международный День поэзии. Изначально целью праздника, который был учрежден ЮНЕСКО 24 года назад, было поддержать языковое разнообразие и дать волю для самовыражения поэзии в любых ее проявлениях.

А тем временем, на интернет-досках с объявлениями ростовчане решили подзаработать: стали продавать книги и сборники времен первых царей и средневековой Германии.

ВРЕМЕН РОМАНОВЫХ

Есть те, кто отдают 27 книг времен СССР за шоколадку. Выбор на любой вкус: и лирика, и проза. Но есть и коллекционные старинные книги за 250 тысяч рублей.

У некоторых нашелся даже Маяковский на английском языке. Фото: Иван ВИСЛОВ

- Книга напечатана ориентировочно в первой половине XVII века, во времена царствования Михаила Федоровича Романова и патриарха Филарета, - убеждает ростовчанин.

По словам мужчины, книгу ему посчастливилось приобрести на одном из аукционов. Но сейчас понадобились деньги, поэтому решил расстаться с предметом антиквариата. Сама книга сохранилась в хорошем состоянии, но обложка книги истрепалась и местами порвана.

- Она идеально подойдет на подарок ценителю старины и старославянского языка, - заключил собеседник.

МАЯКОВСКИЙ НА АНГЛИЙСКОМ

Другая ростовчанка за десять тысяч рублей продает антикварную книгу с сочинениями Лермонтова 1892 года. Говорит, что сборник передавался в ее семье из поколения к поколению. Но поэзией она не увлекается, поэтому решила продать семейную реликвию.

И куда же без Пушкина и Лермонтова! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продают книги со стихами русских авторов и на иностранных языках. Так за редкое издание стиха Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» на английском дончанин требует тысячу рублей.

- В отличном состоянии, отлично подойдет для коллекционирования, - добавил собеседник.

Если отлично владеете немецким, вашему вниманию предлагают сборник конца XIX века за 10 тысяч рублей.

НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ЗА ПОЛМИЛЛИОНА

А редчайшее издание «Песенника Баэны» продают за полмиллиона. Автор объявления уверяет, песенник был составлен примерно в 1430 году Маррано Хуаном Альфонсо де Баэна для самого короля Иоанна II Кастильского.

- Сборник включает произведения 56 поэтов, - акцентирует внимание продавец. - Пролог песенника воспевает ценность слова и поэтического искусства. Здесь можно познакомиться со стихами Перо Феррус, Хуана Родригеса де ла Камара и Франсиско Империала.

Если хорошо поискать, можно найти и книгу времен первых Романовых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А если вы фанат средневековой литературы, то можете побаловать себя «Песнью о Нибелунгах» за 70 тысяч. Книгу продают в твердом полукожаном переплете с многокрасочным и блинтовым тиснением, а еще с торшонированным обрезом.

- В книге вы сможете ознакомиться с предисловием профессора Вольфганга Гольтера и насладиться иллюстрациями Макса Ульриха фон Бона. Это памятное издание, берите, не пожалеете, - нахваливает товар незнакомец.

А КАКУЮ ПОЭЗИЮ ЧИТАЮТ РОСТОВЧАНЕ?

Мы не стали в День поэзии зацикливаться лишь на книгах. А вышли в теплую мартовскую погоду на улицы Ростова и опросили горожан. Спрашивали, кого из поэтов они предпочитают и просили зачитать небольшие отрывки из их любимых стихотворений. Подробности смотрите в видео.

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