«Быть всегда на посту как Дядя Степа из детства»: самый народный полицейский Ростова рассказал о своей работе

Самый народный полицейский Ростова больше тридцати лет следит за порядком в городе. Фото: Ольга ГОПАЛО

Почти месяц читатели «КП — Ростов-на-Дону» каждый день голосовали в народном конкурсе «Подвиг каждый день» и выбирали самого-самого полицейского донской столицы. Первого декабря стало известно имя победителя.

Звание самого народного полицейского Ростова заслужил начальник смены дежурной части УМВД России по Ростову-на-Дону Сергей Быков. За подполковника полиции отдали свои голоса почти 83 тысячи наших читателей - это в два раза больше чем у серебряного призера голосования! Мы встретили народного полицейского в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» и узнали, в чем секрет победы.

«ПРОШЛО БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ, А ПОМНЮ ДО СИХ ПОР»

История Сергея из рабочих будней, которой он поделился на конкурсе, больше всего тронула наших читателей.

- Это был 1999 год, я с моим напарником Алексеем нес службу по охране общественного порядка в районе улицы Орбитальная, рядом с Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Вдруг мы услышали громкие женские крики о помощи. Немедля побежали на них и увидели открытый канализационный колодец, а рядом - кричащую женщину, - рассказал Сергей.

- Как оказалось, ее ребенок упал в открытый люк. Времени на раздумье не было! Я быстро спустился вниз: там на глубине двух метров лежал мальчик 3-4 лет. Он был сильно напуган, но не кричал. Я спросил, как он себя чувствует и где болит. Прощупал руки-ноги и понял, что ему очень повезло: пол внутри колодца был земляным, и ребенок получил только ушибы и царапины.

Я поднял мальчонку над собой и передал его Алексею. Выбираться же из люка пришлось при помощи подручных средств и с помощью крепкой руки напарника. Далее мы через Центр вызвали «скорую помощь» - в то время не было мобильных телефонов, и, успокоив маму ребенка, передали врачам.

«НЕ СЧИТАЮ СВОЮ РАБОТУ ПОДВИГОМ»

- Сергей, конкурс называется «Подвиг каждый день». Вы считаете свою работу подвигом?

- Знаете, с высоты прожитых лет и опыта, а в милиции, сейчас уже в полиции, я работаю уже больше тридцати лет, считаю, что люди, которые трудятся в нашей структуре, являются людьми очень достойными и заслуженными, - говорит гость студии. - Это каждодневная тяжелая работа. И люди, которые пришли сюда, сделали свой осознанный выбор, вряд ли считают свою работу подвигом. Это, скорее, призвание, которое несут до конца, помогая не только близким, но и всем, кто надеется на их помощь.

Диплом и награду победителю вручила директор ростовского филиала ИД "Комсомольская правда" Елена Соболева. Фото: Ольга ГОПАЛО

- Каким должен быть народный полицейский?

- Самое слово народный в названии конкурса говорит за себя. Он должен быть служителем народа - как Дядя Степа из нашего детства, - с улыбкой отвечает Сергей. - Он всегда на посту, к нему всегда может обратиться любой прохожий, ребенок со своей бедой, и проблему этот Дядя Степа решит в кратчайшие сроки.

- В детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, а ваша мечта сбылась?

- Отчасти да, потому что в моем детстве мы играли в военных, милиционеров, - не сомневается полицейский.

- А что подвигло вас прийти в полицию?

- Армия дала хорошую подготовку, и я понял, что реализоваться в жизни смогу в нашей структуре. Это, считаю, удалось.

- У вас потрясающий отрыв от соперников — серебряного призера обошли почти на 40 тысяч голосов. Как так получилось?

- Конкурс же народный. А вокруг родные, близкие, друзья, сослуживцы. Многие пенсионеры, которые меня знают по работе много лет, звонили и болели.

НЕПРОСТАЯ И НУЖНАЯ РАБОТА

В свою очередь мы подарили победителю диплом и книгу-альбом «Сталин. Главные документы» с фото подлинников более тысячи архивных документов, фотографий, рисунков и карт, прежде хранившихся под грифом «совершенно секретно».

- Благодарим региональное управление МВД за плодотворное сотрудничество, - заметила директор ростовского филиала ИД «Комсомольская правда» Елена Соболева, вручая приз победителю. - И спасибо Сергею, чья непростая, но такая нужна работа и есть подвиг каждый день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подвиг каждый день: выбираем самого народного полицейского Ростова

«Народный полицейский Ростова-2022»: читатели «КП - Ростов-на-Дону» определят имя главного профессионала (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Отправляясь на адрес, не знаешь, что тебя ждет»: победитель народного конкурса судебных приставов рассказал о своей работе и нелюбви должников

Победитель конкурса на звание самого народного пристава — в студии радио «КП — Ростов-на-Дону» (подробнее)