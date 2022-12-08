В Ростовской области дети стали чаще гибнуть при пожарах

В Ростовской области число жертв пожаров резко увеличивается с началом холодов. Фото: Сергей ГАПОН

На этой неделе в одном из хуторов Ростовской области произошел пожар, в котором погибли 2-летняя девочка и 5-летний мальчик. Их тела были обнаружены без признаков жизни. По предварительным данным, на момент возгорания дети находились без присмотра взрослых.

О том, как минимизировать опасность возникновения новых несчастных случаев говорили в студии радио «Комсомольская правда» на волне 89,8 FM с главным государственным инспектором Ростовской области по пожарному надзору Сергеем Мордвиненко.

"БЕСПЕЧНОСТЬ – ЭТО СТРАШНО"

- Хотелось бы оттолкнуться от этого случая - то есть не только "спички детям не игрушка", но и оставлять малышей одних - значит подвергать их опасности?

- В Ростовской области в этом году зафиксирован рост детской смертности на пожарах, как это не прискорбно. Статистику никуда не денешь. Поэтому хотел бы обратить внимание жителей Ростова и области – не оставляйте детей без присмотра. К тому же часто встречающаяся причина пожаров – это детская шалость. Ребенок поиграл со спичками, с электронагревательными приборами, пустой чайник поставил на огонь – это все причины несчастий.

Со своей стороны мы по этой теме на постоянной основе проводим профилактические мероприятия, беседы, в первую очередь с многодетными семьями и семьями, где есть два и более ребенка.

- Действительно ли в Ростовской области число жертв пожаров резко увеличивается с началом холодов?

- Совершенно верно. И основная причина – это использование различных отопительных приборов, в том числе самодельных. Допустим, если мы говорим об электрических, это камины, обогреватели, то есть с видимыми повреждениями электропроводки.

А еще люди, особенно в дождливую погоду, имеют такую привычку – сушат на этих электроприборах одежду, чего категорически делать нельзя. Ведь при накоплении тепла, мокрая одежда начинает тлеть – в итоге пожар.

"НОЧЬЮ В СЕТИ - ТОЛЬКО ХОЛОДИЛЬНИК"

- Когда пожары происходят чаще всего?

- Как правило, в ночное время, когда человек спит. Люди оставляют электроприборы без присмотра, бывает - пищу на плите. У нас часто такие вызовы приходят из-за так называемого пригорания пищи на плите. Пожарные подразделения выезжают, реагируют на них, так как дыма там не меньше, чем от «хорошего» пожара.

Плюс, когда человек не спит, он применяет меры к тушению самостоятельно. А в ночное время, часто такое бывает, гибель происходит именно по причине пригорания пищи на плите, то есть человек задыхается дымом, угарным газом. Может погибнуть, если своевременно его не эвакуировать из этого помещения.

- А как же оставление электроприборов в сети?

- Это отдельная тема. В любом паспорте изготовителя прибора написано: допускается ли его эксплуатация без присмотра или нет. Мы все знаем, что холодильник может работать включенным в розетку потому, что его режим работы предусматривает это.

Для многих будет удивлением, но даже такую вещь как телевизор рекомендовано из розетки выключать на ночь. Как и банальное, казалось бы, зарядное устройство для мобильного телефона. Оно не предусматривает постоянную эксплуатацию. На деле же все происходит иначе... И у нас в статистике имеются случаи, когда пожары возникали именно по причине этих девайсов. Например, когда зарядный штекер упал на шерстяную поверхность - ковер, плед, свитер - и произошло короткое замыкание. Так что и они тоже - источник пожара. Другие часто встречающиеся причины пожара – электротехнические: короткое замыкание, неисправность электропроводки и так далее.

- Можно ли как-то себя обезопасить?

- Мы неоднократно говорим о датчиках, которые должны устанавливаться в квартирах. Речь в том числе об автономных пожарных извещателях, которые в случае пожара или задымления, разбудят даже уснувшего или в состоянии алкогольного опьянения. А это две самые распространенные причины.

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