«Это был ад»: что говорят таксисты и ростовчане, которые с утра 8 декабря добирались до центра города

Из-за гололеда ростовчанам пришлось дольше обычного добираться до работы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Утренний ледяной дождь 8 декабря превратил городские улицы в каток, парализовав движение. По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы на дорогах в районе восьми – девяти часов оценивались на 9-10 баллов.
КОМУ НЕПОГОДА СЫГРАЛА НА РУКУ
Как следствие – многие ростовчане, которые добирались на работу из спальных районов города, опоздали в офисы.
Пожалуй, непогода сыграла на руку только водителям такси, рискнувшим выйти на маршрут в утренний час-пик. Дело в том, что цены на поездки взлетели в полтора, а то и в два раза.
Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» водитель такси, 8 декабря доехать от Левенцовки до детской областной больницы можно было за 400 рублей. В обычный день такая поездка обошлась бы в 190 рублей.
С Центрального рынка до ЦГБ можно было уехать за 400 рублей, хотя еще неделю назад можно было уложиться в сто рублей.
- Несмотря на то, что тариф был повышенный, многие водители не вышли на маршруты. При этом заказов было много. Один заказ – от «Алекс Фитнеса» на Доваторов до переулка 1-го Машиностроительного стоил 600 рублей. Эти адреса расположены в одном районе, - продолжает собеседник.
А поездка с того же Западного до центра города в восемь утра стоила около тысячи рублей.
РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Ближе к девяти часам, когда наледь немного растаяла, цены на услуги таксистов стали опускаться, правда по-прежнему были выше, чем в обычную погоду.
- Это был ад. Я очень долго не могла заказать машину. Надо было ехать с Западного на Ворошиловский. В одной фирме просто постоянно была занята линия. Сделала заказ через онлайн-сервис, в другой компании, машин поблизости не было в течение 30 минут, хотя обычно назначают уже через две – три минуты после того, как сделан заказ. Когда в итоге машину все же нашли, то цена оказалось «кусачей» - 650 рублей. Это при том, что я всегда за такой маршрут плачу 430-470 рублей максимум. Но выбора у меня не было, опаздывала на работу, поэтому, конечно, поехала за эту сумму, - рассказала жительница Советского района города.
Накануне, 7 декабря, Ростовский водоканал сообщал, что продолжает в круглосуточном режиме убирать наледи.
- Аварийные службы оперативно ликвидируют повреждения на водопроводных сетях. В большинстве случаев работы ведутся без отключения жителей. Параллельно, в круглосуточном режиме, специалисты предприятия продолжают расчищать и обрабатывать наледи. Для этих целей задействовано больше десяти единиц различной техники: автогрейдер, комбинированная дорожная машина, прицепная пескоразбрасывающая установка, экскаваторы, самосвалы, - рассказали в ведомстве.
В администрации города раннее комментировали, что все коммунальные службы с начала декабря перешли на режим повышенной готовности.
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