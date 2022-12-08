Каток на тротуарах, пробки и взлетевшие цены на такси: последствия ледяного дождя в Ростове 8 декабря 2022 года

Тротуары превратились в каток. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

В Ростове ночью и утром 8 декабря прошел ледяной дождь, а утром дороги и тротуары превратились в каток. Поскольку мало какие территории были обработаны реагентами, путь до работы превратился для горожан в «полосу препятствий». Показываем последствия ледяного дождя 8 декабря 2022.

МНОГИКИЛОМЕТРОВЫЕ ПРОБКИ И ДТП

Утром в городе были зарегистрированы 10-балльные пробки. Проезд был особенно затруднен в Северном и Западном микрорайонах. Бордовым цветом на Яндекс. Картах оказались выделены проспект Нагибина, от улицы Нариманова до проспекта Ленина, и Стачки, между улицами Малиновского и Интернациональной.

Утром в разных районах образовались пробки. Фото: Ольга ГОПАЛО

Не обошлось и без ДТП. Так, на Нагибина столкнулись сразу несколько автобусов. Судя по кадрам с места происшествия, в аварии никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения.

К слову, проблемы возникли и за городом. До сих пор сохраняется многокилометровый затор на Северном обходе. Водители говорят, что пробка растянулась от Новочеркасского шоссе до хутора Нижнетемерницкого в Аксайском районе. В Минтранспорта признали, что из-за ледяного дождя на автодорогах области сложилась напряженная ситуация.

— На северном обходе Ростова образовался затор. На трассе для борьбы с гололедом дорожные службы уже задействовали 4 комбинированных дорожных машины, израсходовано порядка 160 тонн противогололедных реагентов, — сообщили власти.

На Северном обходе все еще сохраняется пробка. Фото: Яндекс. Карты.

«ЕХАЛ НА РАБОТУ 3 ЧАСА»

Пешеходам пришлось проявить весь талант, чтобы не получить травму по дороге на работу. А чтобы дождаться автобуса, потребовалось немало терпения.

— Центр города, а все тротуары как каток! Чувствую, у травмпунктов сегодня работа будет, —пожаловался один из ростовчан в соцсетях.

— Самое интересное, что вчера вечером везде дежурила техника для чистки снега. Они же и посыпают дороги. Где эта техника была сегодня утром? Я три часа ехал на работу вместо привычных 50 минут, — недоумевает второй.

Ростовчане жаловались, что тротуары не были посыпаны реагентами. Фото: читатель "КП".

Тем же, кто не смог дождаться автобуса, пришлось потратиться на поездку. Такси моментально «взвинтили» стоимость своих услуг. Так, жительница города рассказала, что проехала на такси три километра и заплатила за это больше 400 рублей.

ОСАДКИ СОХРАНЯТСЯ ДО 10 ДЕКАБРЯ

В управлении ГО ЧС уже сообщили, что сложные метеорологические условия сохранятся в ближайшие два дня. С 18 часов 8 декабря до вечера 10 декабря в Ростове ожидаются дождь, мокрый снег и ветер. Ночью и утром прогнозируется гололед. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, оставлять машины только на парковочных местах и не препятствовать работе общественного транспорта и уборочной техники.

Не все смогли дождаться автобус. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

— Управление рекомендует пешеходам переходить дорогу только в разрешенных местах. Возле остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуются наледи — будьте здесь особенно осторожны, — говорится в сообщении.

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