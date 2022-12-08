В Ростовской области выбрали общественного уполномоченного по правам инвалидов

С 3 по 12 декабря в области проходит Декада инвалидов. ФОТО: Правительство Ростовской области

В Ростовской области назначили общественного уполномоченного по правам инвалидов. Его представил в ходе заседания координационного комитета по делам инвалидов заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Им стал депутат молодежного парламента при Законодательном собрании региона, председатель комиссии по соцполитике, защите материнства и детства, заместителем координатора партийного проекта «Особенное детство» Василий Лыманюк.

Андрей Пучков выразил благодарность всем собравшимся за инициативу и неравнодушие. Самым активным вручили награды и поощрения губернатора Ростовской области.

- На Дону проживает почти 340 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 14,5 тысячи детей-инвалидов. Общественным организациям принадлежит большая роль в решении государственных задач по улучшению качества их жизни и социализации, - добавил Андрей Владимирович.

Отметим, что в Ростовской области больше десяти лет назад занялись формированием пространства для людей с ограниченными возможностями в рамках программы «Доступная среда». За это время удалось приобрести больше 33 тысяч технических средств реабилитации и установлено 1922 объекта в сферах образования, спорта, здравоохранения и соцзащиты. Для граждан также предусмотрены услуги диспетчерской связи и сурдоперевода. Кроме того, для маломобильных жителей во всех городах и районах региона работают службы соцтакси.

Напомним, что с 3 по 12 декабря в области проходит Декада инвалидов. В каждом муниципалитете для людей с особенностями здоровья есть своя программа. Планируется провести около 400 различных мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Льготники Ростовской области с 1 мая 2023 года получат право на бесплатный проезд

При желании жители Дона смогут оформить и денежную компенсацию

(Подробности)