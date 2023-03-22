«Потом может и не быть!»: После убийства 19-летней ростовчанки экс-женихом эксперты рассказали, как вести себя с агрессором

Правоохранители выясняют детали трагедии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сотрудник одного из заводов убил 19-летнюю девушку, в которую был влюблен долгие годы. По данным областного следственного комитета, вначале 25-летний мужчина выстрелил в голову Наталье, а потом убил себя*.

МНОГО ЛЕТ НЕ ДАВАЛ ДЕВУШКЕ ПРОХОДА

Трагедию Сергей (все имена изменены – прим. ред.) учинил на глазах у подруги девушки. Приятельнице дончанки повезло. Она на минуту вышла из машины, в которой все трое находились за несколько минут ЧП, и тут раздался выстрел.

- Убийство произошло на глазах у свидетельницы. Она стояла как раз возле окна машины со стороны водительского кресла, - сказал источник издания.

Родственники погибшей говорят, что Сергей много лет назад встречался с Натальей. Четыре года назад пара рассталась, но мужчина не давал прохода девушке. Постоянно пытался вернуть отношения, а иногда и бил. Вот только в полицию та не обращалась.

- Жалела его, - сказала сестра девушки.

НЕ БОЙТЕСЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ

Спросили у психолога и психиатра, как можно себя обезопасить, если дело доходит до агрессии в отношениях.

- Девушкам, женщинам нужно в целом смотреть, насколько человек вменяем относительно общепринятых норм, - говорит психолог Елена Гирявая. - Задавайте вопросы новому знакомому, смотрите, как он общается с людьми, наблюдайте, как переносит стресс. Возможно, человек расположен к мстительности, к примеру, из-за мелочи годами не общается с другом. Должны быть «звоночки», предвестники того, что общение с человеком продолжать не стоит.

Также эксперт уверен, что если мужчина поднимает руку на женщину, то это уже не адекватные отношения.

- Не исключается, что это непросто эмоциональная распущенность, а признак патологии, - сказала специалист.

«НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ»

Известный психиатр Ольга Бухановская настоятельно рекомендует при при взаимоотношениях между людьми, особенно в конфликтных ситуациях, прежде всего, думать головой, а не руководствоваться эмоциями.

- Если мужчина поднял руку, обращайтесь в полицию. Это - неправильно и недостойно, а в ряде случаях может быть проявлением патологического поведения. Жалеть человека не надо, вы оказываете ему медвежью услугу, - комментирует врач.

По словам эксперта, если молодой человек бьет женщину, то это в равной степени может говорить и об его моральной испорченности, и о наличие психического расстройства.

- Во втором случае необходимо подключать психиатрические службы. Осмотр у психиатра можно провести и на недобровольной основе, - отметила специалист. – Главное, ничего не откладывайте на потом. «Потом» может и не быть.

*Что на самом деле произошло в машине, предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. Ведется следствие.

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