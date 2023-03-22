Весенние каникулы 2023 в Ростове-на-Дону: куда сходить школьникам

Собрали подборку мероприятий, куда интересно сходить школьнику и всей семье. Фото: Евгения ГУСЕВА

Весенние каникулы 2023 в Ростове-на-Дону стартовали в среду, 22 марта, и продлятся до 2 апреля. Составили подборку, куда можно сходить школьникам весело и с пользой.

ОТ ЛАГЕРЯ ДО ШКОЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ

Более двух тысяч ребят будут посещать лагерь дневного пребывания на базе 29 городских школ с двухразовым питанием. В программе — посещение парков, театров, кинотеатров и экскурсии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Более 10 тысяч учеников 7-11 классов планируют воспользоваться своей «Пушкинской картой» и посетить Молодежный театр, Музыкальный театр, театр имени Горького, музеи краеведения и изобразительного искусства, а также зоопарк.

Более 500 ребят поучаствуют в научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей «Шаг в науку», пройдут мероприятия среди юных туристов и журналистов.

Запланированы выезды на школьные экскурсии по Ростову и области, а также по городам России.

А более 30 тысяч любителей спорта, музыки, танцев и других направлений продолжат посещать кружки и секции и на каникулах.

В театрах ребят ждет много известных сказок. В том числе "Сказка о царе Салтане". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КИНО

Мультфильмы

Мумиешки

Царевны и таинственная гостья

Моя фея-проказница

Коты Эрмитажа

Изумительный Морис

Величайший детектив-паук

Мульт в кино. Выпуск № 153

Мульт в кино. Выпуск № 154

Кот в сапогах 2: Последнее желание

Морские Монстрики

Снежная королева: Разморозка

Фантастика

Стражи времени

Суперсемейка 2

Ее заветное желание

Семейное кино

Одни на каникулах

Чебурашка

Мой любимый призрак

В кинотеатрах - большой выбор мультфильмов и семейного кино. Фото: Борис КУДРЯВОВ

КВЕСТЫ

Шерлок. Новое дело

Пираты. Проклятие «Черной жемчужины»

Мумия

Супергерои

Гарри Поттер и чулан для метел

Гарри Поттер и последний крестраж

Ночь в музее. Ограбление

ПУТЕШЕСТВИЕ

Поезд «Магический экспресс» маршрутом Ростов-на-Дону — Синявская — Ростов-на-Дону.

СПЕКТАКЛИ

Театр драмы им. М. Горького

«Приключения Емели или, По щучьему веленью «

25 марта, 12.00

Молодежный театр

- «Пеппи Длинный чулок»

24-25 марта, 11.00

- «У ковчега в восемь»

26 марта, 11.00

- «Сказка о царе Салтане»

28-29 марта, 11.00

- «Приключения Дюймовочки»

30 марта, 2 апреля, 11.00

Театр кукол им. Былкова

«Русалочка»

25 марта, 11.00, 13.30

- «Царевна-лягушка»

26 марта, 11.00, 13.30

- «Рождественские приключения снеговиков»

29 марта, 11.00

- «Страусенок»

30 марта, 11.00

- «Деревенская сказка»

31 марта, 11.00

- «Сказка о царе Салтане»

1 апреля, 11.00, 13.30

- «Кошкин дом»

2 апреля, 11.00, 13.30

Музыкальный театр

- «Три поросенка»

25 марта, 11.00, 14.00

- «Дюймовочка»

26 марта, 11.00, 14.00

- «Золушка»

26 марта, 18.00

- «Налу и Полимерово море»

1 апреля, 11.00

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