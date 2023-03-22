Весенние каникулы 2023 в Ростове-на-Дону: куда сходить школьникам

Собрали подборку мероприятий, куда интересно сходить школьнику и всей семье.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Весенние каникулы 2023 в Ростове-на-Дону стартовали в среду, 22 марта, и продлятся до 2 апреля. Составили подборку, куда можно сходить школьникам весело и с пользой.
ОТ ЛАГЕРЯ ДО ШКОЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ
Более двух тысяч ребят будут посещать лагерь дневного пребывания на базе 29 городских школ с двухразовым питанием. В программе — посещение парков, театров, кинотеатров и экскурсии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Более 10 тысяч учеников 7-11 классов планируют воспользоваться своей «Пушкинской картой» и посетить Молодежный театр, Музыкальный театр, театр имени Горького, музеи краеведения и изобразительного искусства, а также зоопарк.
Более 500 ребят поучаствуют в научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей «Шаг в науку», пройдут мероприятия среди юных туристов и журналистов.
Запланированы выезды на школьные экскурсии по Ростову и области, а также по городам России.
А более 30 тысяч любителей спорта, музыки, танцев и других направлений продолжат посещать кружки и секции и на каникулах.
В театрах ребят ждет много известных сказок. В том числе "Сказка о царе Салтане".
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
КИНО
Мультфильмы
Мумиешки
Царевны и таинственная гостья
Моя фея-проказница
Коты Эрмитажа
Изумительный Морис
Величайший детектив-паук
Мульт в кино. Выпуск № 153
Мульт в кино. Выпуск № 154
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Морские Монстрики
Снежная королева: Разморозка
Фантастика
Стражи времени
Суперсемейка 2
Ее заветное желание
Семейное кино
Одни на каникулах
Чебурашка
Мой любимый призрак
В кинотеатрах - большой выбор мультфильмов и семейного кино.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
КВЕСТЫ
Шерлок. Новое дело
Пираты. Проклятие «Черной жемчужины»
Мумия
Супергерои
Гарри Поттер и чулан для метел
Гарри Поттер и последний крестраж
Ночь в музее. Ограбление
ПУТЕШЕСТВИЕ
Поезд «Магический экспресс» маршрутом Ростов-на-Дону — Синявская — Ростов-на-Дону.
СПЕКТАКЛИ
Театр драмы им. М. Горького
«Приключения Емели или, По щучьему веленью «
25 марта, 12.00
Молодежный театр
- «Пеппи Длинный чулок»
24-25 марта, 11.00
- «У ковчега в восемь»
26 марта, 11.00
- «Сказка о царе Салтане»
28-29 марта, 11.00
- «Приключения Дюймовочки»
30 марта, 2 апреля, 11.00
Театр кукол им. Былкова
«Русалочка»
25 марта, 11.00, 13.30
- «Царевна-лягушка»
26 марта, 11.00, 13.30
- «Рождественские приключения снеговиков»
29 марта, 11.00
- «Страусенок»
30 марта, 11.00
- «Деревенская сказка»
31 марта, 11.00
- «Сказка о царе Салтане»
1 апреля, 11.00, 13.30
- «Кошкин дом»
2 апреля, 11.00, 13.30
Музыкальный театр
- «Три поросенка»
25 марта, 11.00, 14.00
- «Дюймовочка»
26 марта, 11.00, 14.00
- «Золушка»
26 марта, 18.00
- «Налу и Полимерово море»
1 апреля, 11.00
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