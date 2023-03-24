«Уберегут от развода и долгов»: Ростовчанка продает картины-обереги за миллионы рублей

Эта картина, по словам художницы, предвещает страшные катаклизмы. ФОТО: Предоставлено Анной Третьяковой

40-летняя ростовчанка Анна несколько лет пишет картины, которыми пытается доказать всему миру, что Бог существует. Женщина уверена: ее полотна призваны уберечь человека от любых невзгод в жизни.

"Я ПИШУ ДУШОЙ"

- Не могу сказать, что я художник, так как не училась в художественных школах. Я пишу душой, - говорит Анна.

Женщина добавила, что считает себя провидицей и народной целительницей. Ей не раз приходилось находиться на грани жизни и смерти. Но каждый раз она возвращалась в наш мир, чтобы помогать другим.

Картина «Мандариновое счастье» обережет семью от раскола и подарит счастье и здоровье. ФОТО: Предоставлено Анной Третьяковой

- Я - человек, который прошел очень много испытаний в этой жизни и неоднократно возвращался с того света, даже не одну сотню раз. Теперь живу, чтобы доказать, что Бог есть.

После жизненных перипетий Анна уверяет, что стала слышать мертвых и с ними общаться. А еще к ней приходят видения.

Женщина вспоминает, как однажды перед пандемией к ней пришло вдохновение. Она встала и за 15 минут написала картину. А после назвала ее «Сорванные маски». Через три месяца после этого во всем мире случился covid-19.

- Это необъяснимо. Просто беру и делаю. Меня ведет Бог, и я творю, - объясняет Анна.

«Древо предков» одна из мощнейших картин ростовчанки. ФОТО: Предоставлено Анной Третьяковой

ВДОХНОВЛЯЕТСЯ МОЛИТВАМИ

Кроме пророческих картин дончанка создает особые картины-обереги и картины-молитвы. Чаще всего она рисует их, когда у нее творческий подъем. Но иногда на написание вдохновляют молитвы. Так произошло с картиной «Нерушимая стена», которую Анна Третьякова нарисовала после прочтения одноименной православной молитвы.

- Это картина-оберег. Она ставит нерушимую стену, чтобы раскола в семье не было, бизнес не распался, в долги не влезли, - объясняет собеседница.

Но особой любовью у своей создательницы пользуется картина-оберег для детей «Серебряный слон». Эта живопись способна сделать малыша усидчивым. А еще привьет любовь к семье и сделает так, чтобы «отец семейства от матери не гулял».

Эту картину женщина написала, прочитав молитву «Нерушимая стена». ФОТО: Предоставлено Анной Третьяковой

- Это была осознанная работа, писала ее две недели. Просто хотела сделать что-то для детей. На ней серебряный слоник изображен в руках Божьих. Можно сказать, что это молитвенный рисунок.

Картину «Духи предков» целительница написала в тяжелое для нее время. В итоге получилась работа, которая способна призвать духов своего рода на помощь в любых делах и начинаниях. Но с этим полотном нужно быть предельно осторожным, так как, по утверждению ростовчанки, оно обладает мощной энергетикой.

"МОЖНО И БЕДУ НА СЕБЯ НАКЛИКАТЬ"

Анна признается, что работ за несколько лет у нее накопилось очень много. Какие-то продает, другие оставляет себе, а некоторые даже выбрасывает. К тому же, предупреждает, что ее картины нельзя перепродавать или писать с них копии. Иначе можно столкнуться с «побочными эффектами».

А это тот самый слоник, который убережет детей от всех невзгод. ФОТО: Предоставлено Анной Третьяковой

- Ведь это оберег. Я та, которая общается с загробным миром. Так зачем же гневить Бога и лезть в святыню?

Кстати, женщина мечтает на вырученные деньги построить храм с черными куполами.

- В Старочеркасске есть монастырь, а там похожий храм с черными куполами. Я его очень полюбила. Именно в том месте я видела, как моя душа воспарила над небесами, а потом сгорела. Это история моей жизни, - уверяет Анна.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«А КАК ЕЙ ЖИВЕТСЯ С ЭТИМ ДАРОМ?»

Наталья Богатырева, психолог, Ростов:

- Вообще людям свойственно видеть сны, это нормально. И сны, которые сбываются, тоже существуют, так как есть некое информационное поле, откуда можно получить информацию.

Но не все так однозначно. Обычно, то, что человек считает себя значимым для мира, является вариантом нездоровой позиции. Причин этому много. Но так называемый "особый дар" может быть одним из вариантов заслуживания любви окружающих через свою особенность, а не даром как таковым. Не исключено, что у художницы такое своеобразное видение мира через искусство.

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