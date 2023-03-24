В Ростове мужчина до полусмерти избил друга детства, которого пустил пожить у себя

Мужчина пять дней гостил у друга, пока они крепко не поссорились. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна ссора прекратила почти 40-летнюю дружбу и оборвала жизнь одного из товарищей. Много лет назад они приехали на Дон на заработки, в последние годы возобновили общение и помогали друг другу. Но всего одна ссора - и теперь одного из них нет в живых, а второй оказался под следствием как подозреваемый.

ДРУЖИЛИ С ДЕТСТВА

50-летний Сергей и 49-летний Борис (все имена изменены — прим. ред.) дружили лет с восьми.

Как сообщил «КП — Ростов-на-Дону» собственный источник, по молодости Сергей отсидел год в тюрьме за хулиганство. Через несколько лет решил начать новую жизнь и переехал в Ростов. Правда, и здесь связался с дурной компанией: сел за кражу и получил условный срок. После чего вернулся домой, к маме. Но ближе к сорока годам мужчина все-таки вернулся в Ростов, решив, что в большом городе возможностей больше. К тому же здесь давно жила его сестра. Сергей поселился в донской столице и начал трудиться на стройке.

Много лет жил в частном доме, а в последние пару лет — в квартире. Не обходилось без проблем, но по возможности с ними справлялся — «кодировался» от алкоголизма и дальше спокойно работал.

Сергей официально не был трудоустроен, но зарабатывал на жизнь строительными работами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Борис в 24 года уехал в Таганрог. Были в его биографии две судимости — за наркотики и контрабанду алкогольной продукции. Пару лет назад и он переехал в Ростов. Когда устраивался, даже поселился в доме, который до этого снимал Сергей. С тех пор они время от времени созванивались и виделись.

А в начале марта Борис, который к тому времени устроился работать охранником в одно из медучреждений, позвонил Сергею с просьбой пожить у него. В подробности не вдавался — просто сказал, что возникли какие-то проблемы с хозяином предыдущего жилья.

ВЗЯЛ К СЕБЕ ПОЖИТЬ

С тех пор Борис гостил у Сергея. Каждый день они пили водку: по три пол-литровые бутылки на двоих. К тому времени срок кодировки у Сергея уже прошел, поэтому они по два-три раза в день спускались в ближайший магазин за добавкой и продолжали возлияния.

Через пять дней у мужчин завязалась ссора. Хозяин сделал замечание гостю, что тот не убирает у себя в комнате и разводит беспорядок в квартире. В ответ услышал много нелестных слов. Завязалась словесная перепалка, а следом Сергей поколотил Бориса — ударил раз пять-семь в лицо и живот.

Борис устроился охранником, а вот с жильем у него появились проблемы, вот и попросился пожить у друга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тогда побитый ушел освежить голову в душ, но там упал и ударился головой и рассек бровь. Сергей ему помог. После они вернулись к застолью и, позабыв обиды, пили, пока не уснули.

ТОВАРИЩ НЕ ПРОСНУЛСЯ

Рано утром мужчины снова отправились в магазин за добавкой. Тот же ритуал проделали ближе к вечеру. Но, поспав после вечерних возлияний, проснулся только Сергей.

- Тот поднес Борису палец к носу, чтобы проверить, дышит ли он, но ничего не почувствовал. Тогда мужчина попытался сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но безрезультатно, - рассказал источник.

Мужчины спускались в магазин по два-три раза в день. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

После этого Сергей в панике позвонил сестре, а та сказала скорее вызывать скорую помощь. Так мужчина и сделал. Приехавший на вызов фельдшер констатировал смерть Бориса и набрал номер полиции.

- В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - прокомментировали в прокуратуре Железнодорожного района донской столицы.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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