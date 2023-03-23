В Ростове компания молодежи на «ВАЗе» врезалась в два автомобиля, водителя ищут полицейские

Авария произошла на улице Малиновского. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове 22 марта «ВАЗ 2108» столкнулся с двумя иномарками и скрылся с места происшествия. Теперь водителя «восьмерки» разыскивают пострадавшие автомобилисты и полицейские.

Напомним, как сообщили в донской Госавтоинспекции, «ВАЗ» ехал по улице Малиновского в направлении проспекта Коммунистического. По предварительным данным, водитель двигался на небезопасном расстоянии до попутного «БМВ». «Восьмерка» врезалась в иномарку, а после — столкнулась с еще одной легковушкой — «Хондой Цивик». Находившийся за рулем «ВАЗа» бросил машину и скрылся с места происшествия. Согласно официальным данным, никто не пострадал.

По словам одного из пострадавших, в машине находились молодые люди. После ДТП водитель покинул авто и убежал так быстро, что свидетели даже не смогли его толком рассмотреть. Зато успели запечатлеть на фото его друзей. По словам потерпевшего ростовчанина, с ними проводилась беседа, но это помогло найти водителя.

Во время разбирательства выяснилось, что машина зарегистрирована на другого человека, а не на водителя в розыске.

— Сразу нашли владельца авто но к аварии он не имеет отношения. Он сказал, что продал машину какое-то время назад, — рассказал один из водителей и очевидец.

Он отметил, что пострадавшая все-такие есть. Его супруга получила травмы — их зафиксировали медики.

Поиски сбежавшего водителя продолжаются.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят розыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля «ВАЗ 2108», — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Ростовской области.