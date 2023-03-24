Где лучше всего на Дону будет виден Парад планет 28 марта, рассказали ростовские ученые

Пять планет и Луна расположатся в одной линии в конце марта. Фото: Николай Демин.

Жители Ростовской области в ночь на 29 марта станут свидетелями такого космического явления как парад планет, когда сразу несколько космических тел выстроятся в одну линию в юго-западной части небосвода.

Корреспондент «КП – Ростов-на-Дону» выяснил у специалистов, где и когда лучше всего можно будет наблюдать за этим явлением.

ПЯТЬ ПЛАНЕТ – КАК ПО СТРУНКЕ

Как уточнил заведующий Астрономической обсерваторией Парка имени М. Горького Николай Демин, в астрономии такого термина, как "парад планет", официально не закреплено. Тем не менее, расположение планет в конце марта 2023 года для земного наблюдателя будет достаточно необычным.

Так, вечером во вторник, 28 марта, пять планет Солнечной системы - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран приблизительно выстроятся в одну линию в юго-западной части небосвода. Там же расположится и спутник Земли - Луна, которая будет видна в непосредственной близости от Марса.

- Все указанные объекты, за исключением Урана, - очень яркие. Они прекрасно видны невооруженным глазом, - уточнил собеседник. - Для того, чтобы найти Уран, нам потребуется хотя бы бинокль или небольшой любительский телескоп.

Если бы у Земли не было атмосферы, то жители увидели бы все планеты, выстроившиеся в ряд. Фото: Михаил Невский.

По словам ученого, подобные явления наблюдаются достаточно часто. Например, очень похожие конфигурации планет были видны на небосводе в 2016, 2020 и 2022 годах.

ГДЕ ЛУЧШЕ НАБЛЮДАТЬ

Для удобного наблюдения за парадом планет в конце марта ростовчанам лучше всего выехать за пределы города и найти место с открытым на юго-западе горизонтом.

- Меркурий, Венера и Юпитер во время данного явления будут находиться крайне низко, что практически исключает возможность их наблюдения в условиях городской застройки, - поясняет астроном.

Из-за яркой засветки в городе ночью будет видна лишь яркая Венера и Луна. Фото: Михаил Невский.

Если в ночь на 29 марта вы будете заняты и не сможете посмотреть на космическое явление, то не стоит расстраиваться. По словам заведующего обсерваторией на кафедре физики космоса Физического факультета ЮФУ Михаила Невского, парад планет будет наблюдаться как неделю до 28 марта, так и неделю после.

- Планеты движутся медленно, - отмечает ученый. - В таком положении, на одной линии, они будут находиться почти полмесяца: попарно пересекать и сходить.

Михаил Невский поделился схемами расположения планет в различные даты. На одной из них видно, что уже 25 марта планеты вместе с Луной выстроятся в одну линию. Однако астроном отмечает, что данное изображение условное - такую картинку на небе можно было увидеть, если бы у Земли не было атмосферы.

Из-за рассеяния солнечных лучей в воздухе планеты Юпитер и Меркурий частично скроются из вида. В зоне видимости на небе останутся лишь очень яркая Венера и спутник Земли - Луна.

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