Парламентарии обсудили результаты реализации на федеральном уровне донских инициатив

Благодаря помощи сенатора Ирины Рукавишниковой парламентариям Дона удалось реализовать на федеральном уровне целый ряд важных инициатив. Фото: пресс-служба ЗС РО

Состоялось внеочередное заседание Заксобрания Ростовской области, на котором сенатор Российской Федерации от донского парламента Ирина Рукавишникова прокомментировала результаты реализации на федеральном уровне донских инициатив. Отметим, что практически ежемесячно федеральный парламент принимает то или иное решение, основанное на инициативах Ростовской области.

Так, по словам Ирины Рукавишниковой, среди прочего, вместе с депутатами донского парламента, региональным министерством финансов и министерством экономического развития Ростовской области удалось изменить Налоговый кодекс и снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, использующих российское радиоэлектронное оборудование и программное обеспечение.

По предложению донского парламента готовится к внесению в Госдуму законопроект о дополнительных социальных гарантиях для самозанятых. В частности, речь идет о предоставлении самозанятым оплачиваемых больничных листов. Кроме этого, на рас-смотрении в Государственной Думе находится еще одна донская инициатива – о предоставлении в аренду без торгов земельных участков, занятых мелиоративными лесами.

– Этот законопроект мы внесли совместно с первым заместителем председателя Совета Федерации Ан-дреем Владимировичем Яцкиным. После недавнего обсуждения с аграриями Ростовской области текст законопроекта был существенно доработан. Это пример того, как совместная работа дает качествен-ный результат, – подчеркнула Ирина Рукавишникова.

И это –лишь один из примеров совместной работы.

ПОМОЩЬ СЕНАТОРОВ

Спикер Заксобрания Александр Ищенко, в свою очередь, отметил, что в нынешнем созыве депутаты серьезно продвинулись в реализации донских инициатив на федеральном уровне.

И большую помощь в этом оказывают сенаторы, представляющие в Федеральном Собрании донской регион.

– Благодаря помощи Ирины Валерьевны и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Владимировича Яцкина, нам удалось реализовать целый ряд инициатив по поддержке семей с детьми-инвалидами, по защите учителей, по поддержке предпринимателей, по вопросам защиты прав граждан в цифровой сфере. Я считаю, что свою пятилетку в Совете Федерации Ирина Валерьевна отработала на «пять». Результаты значимые, очень важные для Ростовской области и, как в таких случаях бывает, – региональная инициатива, реализуемая на федеральном уровне, приносит пользу всем регионам страны, – сказал председатель регионального Заксобрания Александр Ищенко.

Он также отметил роль Ирины Рукавишниковой в решении на федеральном уровне социальных задач в отношении участников специальной военной операции – мобилизованных, контрактников, военнослужащих – и членов их семей.

- Благодаря ее содействию и помощи несколько важных инициатив относительно поддержки мобилизованных, членов их семей уже реализованы в федеральном законодательстве, а часть наших предложений включена во второй доклад рабочей группы, который направлен Президенту, – подчеркнул Александр Ищенко.

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