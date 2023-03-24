Ростовчанке после трехдневного онлайн-вебинара предложили стать дизайнером квартир в Москве и Дубае

Схемы мошенников в Интернете становятся все более изощренными. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня многие находят для себя новую работу в интернете. Среди вариантов - копирайтеры, SMM-специалисты, веб-разработчики и многие другие. Даже и обладатели университетского образования не прочь актуализировать знания: например, дизайнеры покупают курсы, чтобы работать в современных программах по интерьеру и готовить проекты для заказчиков.

Только параллельно с реальными онлайн-школами плодятся и мошеннические. Как тогда понять, что 15, 40 или 100 тысяч рублей будут заплачены не впустую?

Мама в декрете из Ростовской области Анна поделилась своей историей, как чуть было не потеряла все сбережения, пытаясь освоить новую профессию.

КЕМ РАБОТАЮТ И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ

30-летняя Анна воспитывает двух озорных мальчишек. И пока еще не вышла из декрета, помимо основной профессии хочет получить новую в онлайне. Долго присматривалась к рынку. Смотрела, что кем работают и сколько зарабатывают подруги, что ей самой нравится.

И тут одна из них присылает несколько картинок со словами: «Как тебе дизайн?» На них — стильный интерьер спальни в теплых тонах с абстрактными картинами на стенах.

- Мне понравилось, записалась на бесплатный вебинар. Там три дня рассказывали про дизайн. Да, и родители дом строят, так что решила поучиться, - взахлеб рассказывала Анна. - А там оказалось все серьезно. Кураторы звонят: мол, а вы точно хотите заниматься? А то только три задания выполнили из тринадцати, хотя их можно сделать за один день.

Записавшись на вебинар, дончанка хотела научиться хоть немного дизайну интерьера - помочь родителям, которые строят дом. Фото: Личный архив героя публикации

СТАЛА ПРОФИ ЗА ТРИ ДНЯ?

Ученица в азарте, даже забыв компьютерную мышку в гостях, промучилась, выполняя все задания на тачпаде ноутбука, но все сдала в срок. Куратор, назовем его Руслан, интересовался по два раза в день, как дела с заданиями.

- Я давным-давно столько не узнавала как за эти три дня! - делилась восторгом Анна. - А еще руководитель школы в первый день объявил, что автора лучших работ в эти три дня наградят бесплатным обучением, чтобы потом работать вместе. Они будут нам сами находить клиентов и брать процент с заказа.

Спустя три дня на Аню вышел тот самый Руслан. Сбросил скриншот беседы с руководителем, который думает предложить ученице разработать дизайн-проект квартиры не где-нибудь, а в центре Москвы.

- Тут мне стало казаться: что-то тут не чисто и эту переписку сделали, чтобы я поверила. Специально ответила, что в тот же день созвониться не могу, а только завтра, - делилась дончанка.

Для убедительности куратор прислал скриншот чата с руководителем - первая же ее работа нравится начальству! Фото: Личный архив героя публикации

"ДУБАЙ - УЖЕ ПЕРЕБОР"

Посоветовавшись с мужем и подругами, коллективно решили, что созвониться все-таки надо. Если будут «разводить» на деньги — просто отключиться.

- Вечером Руслан вышел на связь. Объяснил: начальник задерживается. Надо подождать минут 20, но за это время он пока все объяснит. По картинке - собеседник сидит в крутом заведении, успешный, в идеально отглаженной рубашечке, дорогими часами, - рассказывает ученица. - Тут оказывается, что они работают не только с Москвой, но и для Дубая. И тут я снова напряглась, поскольку бы больше поверила, что дизайн нужен для ростовской квартиры, но Дубай — это уже перебор.

Начальник Руслана к разговору так и не подключился, но тот объявил: работа Анны понравилась и компания готова с ней сотрудничать. Более того, выпускница трехдневных курсов выиграла бесплатное обучение, которое будут оплачивать в рассрочку.

- Думаю, интересно: кому же они будут платить, если это их же онлайн-школа? - продолжает собеседница. - А дальше оказалось, что как только мне найдут клиента, и я получу оплату за заказ, буду за учебу в онлайн-школе платить сама. Удовольствие это стоит от 80 до 150 тысяч в зависимости от тарифа. Я пытаюсь спросить: «Вы же только сказали, что бесплатно, а уже - за деньги?» А он только: «Послушайте-послушайте!»

Уже после первого дня трехдневного бесплатного вебинара ученица делилась успехами с друзьями - смоделировала интерьер. Фото: Личный архив героя публикации

А ГДЕ ДЕНЬГИ?

А дальше - кульминация. Разговор перешел к банковскому счету.

- Руслан спросил, клиентом какого банка я являюсь, - усмехается собеседница. - Узнав, сказал, что нужно получить одобрение на рассрочку и тут же скинул в наш чат ссылку. Говорит: «Вы только не отключайтесь! Переходите по ссылке, и я расскажу, что дальше делать, чтобы подать заявку в банк на рассрочку на обучение». То, которое пять минут назад было бесплатным...

Тут собеседница ответила, что слишком напугана новостями об интернет-мошенниках, и ни по какой ссылке переходить не будет. Тогда Руслан начал «бить» по совести.

- Анна, зачем вы меня так оскорбляете? Мошенником меня называете? То есть это вся благодарность за то, что вы обучились у нас? - скорчил мину на экране куратор.

Когда понял, что рыбка сорвалась с крючка, мужчину прорвало.

- Вы знаете, что вы на меня клевещете, а это, между прочим, карается уголовной ответственностью! Вот так вы благодарны! Тогда никакой речи о Дубае быть не может! - продолжил давить куратор.

Благо Анна его уже не слушала. Женщина попрощалась и сбросила видеозвонок.

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