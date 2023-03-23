Арбитражный суд Ростовской области запретил менять руководство Ростовводоканала

Ростовводоканал – предприятие многострадальное. Впрочем, как и жители Ростова-на-Дону, которые многие годы вынуждены мириться с проблемами поставщика воды. «Арбитражный суд Ростовской области 22 февраля запретил АО «Евразийский» менять руководство Ростовводоканала, для исключения попыток уменьшения прибыли предприятия, - сообщает новостной портал Donday.ru. - По мнению суда и конкурсного управляющего Анатолия Баранова, это могло бы негативно сказаться работе водоканала и обеспечении водой жителей южной столицы России… На данный момент актив, принадлежащий АО «Евразийский», является единственным прибыльным предприятием группы, поэтому суд решил, что руководство Евразийского начало предпринимать действия по уменьшению получаемой прибыли и может использовать смену руководства водоканала для вывода активов с целью уменьшения объема имущества».

Кроме того, конкурсному управляющему Ростовводоканала Анатолию Баранову стало известно о других чрезвычайно подозрительных делах.

«На уровне АО «Евразийский» совершаются попытки обхода предписаний суда и выводу активов стратегического для жизни города предприятия. Эти действия по словам Анатолия Баранова осуществляются генеральным директором Евразийского Германом Вишневским и его акционером Станиславом Светлицким, который сейчас находится за решеткой, - уточняет Donday.ru. - В данной ситуации остается лишь высказать восхищение и уважение простым работникам Ростовводоканала, которые на протяжении многих лет корпоративного конфликта, сопряженного с целым ворохом уголовных дел, арестов, скандалов и посадок руководства день за днем выполняют свой долг перед ростовчанами, стараясь делать все, чтобы в кранах города и муниципального района оставалась чистая вода».

Сайт Ростовводоканала открывается фразой «Служим городу». Корпоративный новостной раздел пестрит сообщениями, что «Ростовский Водоканал отметил лучших работников ЖКХ в преддверии профессионального праздника», а «Герман Вишневский поздравил коллектив Ростовского Водоканала с профессиональным праздником». Но то парадный фасад. А за ним скрываются широко известные «секреты полишинеля».

«Объективно, проблемы в водоканале начались еще в 2016 году. Тогда в здании предприятия был задержан президент «Евразийского» Станислав Светлицкий. В 2020 году его отправили в колонию строгого режима на 12 лет. Спустя год был задержан и сын Светлицкого — Георгий. Он возглавлял совет директоров водоканала. Его обвинили в хищении 204 млн рублей, - вспоминает информационный портал «Блокнот Ростова-на-Дону». – С тех пор силовики буквально прописались в здании водоканала. В 2021 году задержали бывшего гендиректора предприятия Дмитрия Кубрака. Перед этим он забаррикадировался в офисе, и пришлось даже вызывать ОМОН. В июле 2022 года Кубрака признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию общего режима на 3,5 года. В августе 2022 в поле зрения силовиков попал и следующий гендиректор «Ростовводоканала» Михаил Поркшеев. На него возбудили дело за превышение должностных полномочий».

Средства массовой информации Ростова-на-Дону неоднократно писали о скандалах с вонючей водой и перебоях с подачей водоснабжения. Ситуация с каждым годом только ухудшается. По последним данным износ сетей составляет 47%. Есть ли возможность решить проблему? Сомнительно. Да и власти города, похоже, устали искать правых в корпоративном конфликте. Недавно мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что считает правильным привлечь на управление Ростовводоканала стратегического партнера, который имеет исчерпывающий опыт в сфере водоснабжения и водоотведения, а также обладает значительными ресурсами по привлечению инвестиций.

«В начале 2023 года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что пакет Светлицкого, а значит и «Евразийского», в «Ростовводоканале» выставлен на торги. Позже выяснилось, что на торги наложен судебный запрет. Но глава администрации выразил надежду, что предприятием будет управлять хороший инвестор, имеющий опыт», - отмечает «Блокнот Ростова-на-Дону».

Тот же интернет-портал предполагает, что Герман Вишневский заявил, что предприятия таким образом хотят захватить. При этом к числу тех, кто в этом участвует он даже приписал Михаила Поркшеева. Хотя еще в конце 2021 года расхваливал его. То есть вместо реальной работы видим сплошную конспирологию.

Но это не значит, что сам Герман Вишневский сидит сложа руки.

«В феврале этого года Вишневский провел внеочередное собрание акционеров, на котором избрал новый совет директоров. И тут начинается самое интересное. Помимо ростовского водоканала «Евразийский» владеет еще целым рядом компаний. Большинство из них находятся в ужасном финансовом состоянии. Одно из таких предприятий - ОАО «Нижноватомэнергосбыт». Оно было признано банкротом с долгами в 2,5 млрд рублей. Покрывать их должны были в том числе за счет прибыли, получаемой «Ростовводоканалом», - уточняет «Блокнот Ростова-на-Дону». - Так вот, как сообщает «Версия», конкурсный управляющий «Нижноватомэнергосбыт» Анатолий Баранов в начале февраля обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением, что руководством «Евразийского» могли быть совершены действия, нацеленные на уменьшение стоимости имущества, принадлежащего концерну и его «дочерним» предприятиям. В итоге суд решил, что акционерам «Ростовводоканала» запрещено менять имущественное положение предприятия в пределах арестованных средств, а также изменять состав совета директоров, который управляет прибылью предприятия. Акционеров об этом уведомили. Но 2 февраля собрание состоялось, и совет директоров «Ростовводоканала» был изменен. Таким образом господин Вишневский просто наплевал на решение суда. В марте Вишневский заявил и о планах по смене директора».

У-ух, похоже, что до завершения страданий Ростовводоканала и жителей города еще далеко…