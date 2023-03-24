Весенний паводок в Ростовской области 2023: В МЧС региона рассказали, какой уровень воды ожидается в реках

В ведомстве не исключают риск ветровых нагонов воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весенний паводок в Ростовской области 2023 не должен пугать своими масштабами, успокаивают жителей в региональном МЧС. Половодье этой весной не ожидается высоким, уверяют в экстренном ведомстве.

- На малых реках Ростовской области не прогнозируется резких подъемов воды. Весенние максимумы ожидаются ниже средних многолетних, опасных отметок уровни воды не достигнут, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Такие выводы сделаны специалистами на основании отсутствия снега, наличия талой почвы и ожидаемых осадков.

Готовность региона к сезону паводков обсудили на коллегии Главного управления МЧС по Ростовской области.

По уточненному прогнозу Ростгидрометцентра, пик паводковой нагрузки ожидается во второй весенний месяц.

- Под особым контролем - водные объекты на севере области в связи с прогнозируемым максимальным притоком в реку Дон, - рассказали в МЧС. - Малым рекам весеннее половодье не угрожает, но остается опасность ветровых нагонов воды. В последние годы опасные нагонные явления в устье Дона и в Таганрогском заливе участились.

Обстановку отслеживают 54 гидропоста, межведомственные оперативные группы беспилотники. При ухудшении обстановки и муниципалитеты, и экстренные службы готовы.

- Подготовлены ПВР, а общая группировка оперативного реагирования — более девяти тысяч человек и трех тысяч единиц техники, - добавили в экстренном ведомстве.

Также в МЧС, основываясь на опыте прошлых лет, назвали основные причины затопления населенных пунктов. Это состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, неподготовленность территорий пропускать большие массы воды, дренажные водостоки и ливневые каналы в нерабочем состоянии.

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