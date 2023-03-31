Пиявки в посылке и цыплята в пункте выдачи

В гостях радио «КП-Ростов» побывала директор службы доставки Boxberry в макрорегионе «Юг» Оксана Завьялова. Фото: предоставлено пресс-службой Boxberry

Заказываем ли мы товар в интернет-магазине или используем площадку с частными объявлениями, ждем посылку с другого конца страны или отправляем подарок в соседний город – эти ситуации объединяет одно: потребность в быстрой и безопасной доставке груза. На что обратить внимание при упаковке посылки, можно ли сэкономить на пересылке и о многом другом мы поговорили с одним из крупнейших представителей рынка – компанией Boxberry. В студии радио «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» побывала директор службы доставки Boxberry в макрорегионе «Юг» Оксана Завьялова.

- В период пандемии интернет-торговля пережила бум. А как повлиял на покупки ростовчан прошлый год? Мы покупали меньше, чтобы сэкономить, или наоборот запасали товары впрок?

- В прошлом году покупатели привязывались к информационной повестке. Как только появлялась новость об уходе очередного зарубежного бренда – спрос возрастал, люди старались покупать «про запас». Пик такого поведения пришелся на март 2022 года. Тем не менее за прошедший год рынок вырос на 65%, адаптировался и наши покупатели поняли, что привычные иностранные бренды можно заменить продукцией отечественного производства. Сейчас можно сказать, что всё стабилизировалось.

- Изменилась ли логистика – стало дольше и сложнее перевозить грузы или больших изменений не произошло?

- Логистика внутри российского рынка совсем не поменялась, я бы сказала, по ряду пунктов даже улучшилась. Но международная доставка по некоторым направлениям стала сложнее или невозможной, это так. Поэтому предприниматели сейчас ориентируются на страны Таможенного союза. Мы тоже видим перспективы в этом направлении и планируем его активно развивать. Это большой рынок, который принесет российским бизнесменам дополнительную прибыль, поэтому прогнозы у нас хорошие.

В Ростовской области работает более 100 пунктов выдачи Boxberry. Фото: предоставлено пресс-службой Boxberry

- Есть ли изменения в работе продавцов?

- Безусловно, большой вес на рынке сейчас имеют маркетплейсы – около 75%. Они привлекают малый бизнес за счет быстрого выхода к потребителям, обеспечения логистики, витрины, рекламы. Но есть и сложности – на таких площадках много идентичных товаров, большая конкуренция. Это приводит, в том числе, к демпингу. В поисках альтернативы средний и малый бизнес осваивает классифайды – площадки с частными объявлениями. Количество сделок с доставкой Boxberry на таких площадках за прошлый год выросло в 2,5 раза. Также на рынке остается много магазинов со сложным товаром, для продажи которого не подходят маркетплейсы. Зачастую это те случаи, когда покупателю требуется консультация менеджера (запчасти, снаряжение, индивидуальные товары и многое другое). Поэтому продавцы развивают разные каналы продаж и нуждаются в услугах логистических операторов.

- А отправляют ли дончане до сих пор обычные посылки?

- Посылка – та вещь, которая в первую очередь связывает нас с близкими эмоционально. Их, несомненно, отправляют до сих пор и с каждым годом все больше. Кроме южных «гостинцев» – продуктов питания, часто отправляют нужные вещи родственникам, тяжелые чемоданы или объемные грузы, которые люди не хотят везти самостоятельно, например, при переезде или в путешествии.

Для начинающих предпринимателей посылка – это возможность отправить свои товары небольшим объемом, когда еще нет своего интернет-магазина. Особенно это востребовано, когда речь идет о hand-made изделиях.

Документы на посылку можно оформить в мобильном приложении Boxberry, чтобы сэкономить время при отправке в отделении. И напомню, что в каждой стране существуют ограничения на перевозку грузов, например, в России среди прочего запрещено пересылать драгоценности и деньги, а в Казахстан, например, нельзя отправить посылкой оленьи рога. Уточнить перечень запрещенных к перевозке товаров можно у нас на сайте.

Компания Boxberry работает на рынке доставки с 2010 года. Фото: предоставлено пресс-службой Boxberry

- Как обеспечивается сохранность грузов со стороны Boxberry?

- Безопасность начинается с контроля. Мы контролируем грузы на каждом этапе. Если отправление вдруг остановилось, тут же подключаются соответствующие службы. Кроме того, все наши терминалы и отделения оборудованы видеонаблюдением. Безопасность пересылки и сохранность груза клиента – приоритет для нас.

- Какое количество пунктов Boxberry доступны на сегодня в Ростовской области?

- В Ростовской области у нас больше 100 пунктов выдачи, если говорить в целом о Юге – более 500. В целом в России уже около 4300 отделений Boxberry.

- Из чего складывается стоимость пересылки?

- Для юрлиц у Boxberry действуют тарифы-конструкторы. Помимо логистики в них включен платеж за использование ИТ-продуктов, а набор дополнительных услуг подбирается в зависимости от потребностей интернет-магазина. Для физлиц в стоимость отправления заложена упаковка, страховка и, конечно, доставка.

- Если я отправляю много посылок, но не в рамках работы интернет-магазина, можно ли сэкономить?

- Недавно мы запустили новый продукт – «Логистер». Он предназначен для людей, которые отправляют больше 3 посылок в месяц и не имеют зарегистрированного интернет-магазина. Для таких клиентов у Boxberry теперь есть личный кабинет, поддержка персонального менеджера, программа лояльности с различными скидками и возможностью оплатить доставку баллами. Есть даже опция «Создать магазин», благодаря которой можно описать свой товар, установить его стоимость и отправить ссылку покупателю либо опубликовать её в соцсетях. Для предпринимателей на старте это очень удобно.

- Как качественно упаковать свою посылку?

- Частным клиентам мы выдаём упаковку бесплатно, когда они приходят в отделение со своей посылкой. Для сохранности важно качественно упаковать груз внутри – переложить пупырчатой пленкой, обернуть в несколько слоёв. Жидкости и сыпучие продукты нужно упаковать в герметичные пакеты. Все пустоты в коробке должны быть заполнены, ведь посылке предстоит путешествовать разными видами транспорта. Если вы используете свою коробку для упаковки, проверьте, что она точно выдержит вес вложения. Тонкий картон может порваться в пути.

- Оксана, а какие необычные грузы перевозили при помощи Boxberry?

- Из интересного – пиявки. Коробка с ними размокла, и сотруднику в отделении пришлось их ловить. Мы отогрели беглецов, переложили в сухое место и дали выспаться. А потом передали счастливому получателю.

Еще одна интересная история про доставку инкубационных яиц. Отправитель очень переживал, что в пути они вылупятся. Просил в этом случае обогреть и напоить цыплят. Но мы успели доставить их получателю до этого счастливого момента. Так что даже такой хрупкий груз Boxberry удалось доставить вовремя и в сохранности!

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