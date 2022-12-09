На выходных ночью пройдет мокрый снег, правда, долго зимняя сказка не продержится - днем ожидается плюсовая температура. Фото: ДЕМКОВ Денис

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 10 -11 декабря дает передышку от непривычных для дончан морозов, но автомобилистам и пешеходам жизнь усложняет. Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали о плюсовых температурах днем, утренней гололедице и снеге с дождем. Рассказываем подробно.

В Ростове-на-Дону в субботу, 10 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. В ночь на субботу пройдет небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный — 7 — 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет держаться около нуля — от -1 до +1, днем — от +4 до +6.

В воскресенье, 11 декабря, ночью и утром — небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер сохранит свое направление — восточное и юго-восточное 7 — 12 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2, днем от +5 до +7.

В Ростовской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В субботу местами ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах — гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица на дорогах. Ветер восточный и юго-восточный 7 — 12 метров в секунду, днем местами порывы до 15 — 18 метров в секунду. Ночью в зависимости от района будет от -4 до +1 градуса, при прояснениях подморозит до -8, днем — от -2 до +3, по югу региона — до 7 градусов тепла.

В воскресенье местами небольшой дождь, по северу — с мокрым снегом, ночью в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Ночью и утром местами по северу области — гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 7 - 12 метров в секунду, местами с порывами до 15 - 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха установится на уровне от -1 до +4, по северу и востоку региона — до -5. днем — от 0 до +5, по югу области — потеплеет до +10.

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