Задержанный за нападение на полицейских в Новошахтинске ответил, почему начал стрелять

Подозреваемого в нападении отправили в СИЗО. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Ростове прошло заседание по избранию меры пресечения мужчине, напавшего на полицейских в Новошахтинске. Во время слушания подозреваемый рассказал, почему начал стрелять после просьбы сотрудников показать документы.

Мужчина сообщил, что не планировал преступление. По словам подозреваемого, он не понял, что потребовавшие документы люди — сотрудники полиции.

— Не было ни формы, ни «корочек». Во время задержания я не оказывал сопротивления, потому что увидел значки, — пояснил задержанный.

Суд отправил его под арест на один месяц и 30 суток — до 6 февраля 2023 года.

Ранее в отношении арестованного было возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь правоохранителя» и «Незаконные приобретение, передача и хранение оружия, боеприпасов». Напомним, происшествие случилось 6 декабря в пригороде Новошахтинска. По версии следствия, подозреваемый начал стрелять в полицейских из ручного пулемета. В результате нападения один из сотрудников был ранен.

Сейчас пострадавший находится в больнице Новошахтинска. Полицейскому провели операцию и ввели в искусственную кому. 8 декабря стало известно, что он пришел в себя и пошел на поправку.

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