"Любовь и вера в чудо": Из-за пожара в соседнем доме семья пенсионеров в Ростове осталась на улице

В мороз пенсионеры оказались на улице - единственный кров сгорел. Фото: личный архив героев

Об истории пары Луковкиных из Ростова-на-Дону и впрямь можно снимать самый настоящий фильм. Познакомились молодыми и только спустя два десятка лет жизнь подарила Елене и Анатолию шанс на любовь. Целых 15 лет супруги жили душа в душу. А вечером 4 декабря случилось страшное - пожар. 70-летний муж и 61-летняя жена чудом выбрались живыми из полыхающего здания. Огонь потушили, а все, что осталось, - уцелевшая кухня, в которой теперь вынуждены жить пенсионеры.

"СУДЬБА РАЗВЕЛА"

- Познакомились мы с Толей еще в далеких 90-х годах, на тот момент он вместе с моим первым мужем работал в местном колхозе водителем "КамАЗа", - начала свой рассказ Елена Васильевна. – Понятное дело, что ни о какой любви речи тогда и не шло, ведь оба были в браке, к тому же хорошо дружили семьями. Но, как оказалось позже, Толенька заприметил меня уже после первой встречи, а однажды и вовсе предложил сбежать с ним под венец ото всех подальше. Такой вольности я себе позволить не могла, хотелось сохранить брак и оставить все на дружеской ноте. Словно услышав мои желания, судьба тут же развела нас на долгие годы.

Они вновь нашли друг друга на троицу. Фото: личный архив героев

Так прошло почти 20 лет. За это время случалось разное: взлеты, падения, радости и горести, в целом, как и у любых людей. Правда в 2006 стало особенно тяжко, в тот момент от рака скончался супруг Елены.

- Невозможно описать всю ту боль, которая день ото дня разрывала сердце, - вспоминает она. - Шаг за шагом на протяжении года пыталась вернуться к прежней жизни. Все чаще в голове появлялись воспоминания о шумных семейных вечерах, прогулках с друзьями и задушевных беседах с семьей Толи. Интересно, где он сейчас, как поживает, все ли хорошо. Все эти вопросы не давали покоя, тогда подумала, может стоит его разыскать.

"В ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ"

Уже следующим утром Елена стояла под дверьми собеса, где по воле случая работала общая знакомая. Попросила у подружки какие-то контакты. И спустя всего 15 минут записывала номер Толика.

- Через неделю, в праздник Святой Троицы, мы встретились, - улыбается женщина.

Спустя полгода пара решила расписаться: Елене тогда исполнилось 46 лет, а Анатолию - 55.

Елена и Анатолий нашли друг друга уже в зрелом возрасте и 15 лет живут душа в душу. Фото: личный архив героев

– Уверена, он мое послание свыше, - продолжает собеседница. - Да, союз у нас не молодой, но разве для настоящей любви есть какие-то преграды? Тем более Толя уже давно был разведен, да и я, наконец, смогла оправиться после потери первого мужа. Как сейчас помню, когда сообщили моей семилетней внучке про свадьбу, она очень искреннее обрадовалась. Помню говорит: «Вот, бабушка, теперь ты не одна. Рядом всегда надежное плечо деда Толи».

Вот уже 15 лет пара вместе.

- Все держится на взаимопонимании, поддержке и доверии друг к другу. Когда любимый болеет, сразу бегу к нему колоть уколы, да и он не отстает, - подмигивает Елена. - Несколько лет назад перенесла тяжелую операцию, так мой Толенька как сожмет ладонь и давай целовать. Ты, говорит, Ленка, давай, лечись, я за тебя молюсь, все обязательно будет хорошо. Он у меня вообще такой романтик. Утром просыпается кряхтит себе за цикорием, и про мой чай с лимоном не забывает. А чтобы набиралась сил, делает к напиткам вкусный завтрак, когда бутерброды с докторской, а когда и творог с медом смешает. Ну и я не отстаю, как по будильнику собираю тормозок с едой, чтобы не голодал на работе.

Из-за ветра огонь с соседнего дома перекинулся на жилье Луковкиных. Фото: личный архив героев

"ДОМ ГОРИТ!"

Но в ночь на 5 декабря жизнь супругов разделилась на до и после.

- В тот роковой вечер мы как ни в чем ни бывало готовились ко сну, - с ужасом вспоминает пожилая женщина. – Всякий раз примерно в девять вечера тянусь за очередной порцией снотворного. Не знаю, как так вышло, но именно 4 декабря решила выпить таблетку на час позже, видимо какая-то интуиция. Включила телевизор и слышу во дворе странный треск. Поначалу показалось, что это соседи устроили на улице фейерверк. Прошла минута, две, три, пять, а звуки все не утихали. Дай, думаю, посмотрю. Глядь в окно, а там у соседа дом полыхает. Быстро побежала в спальню мужа и давай будить: "Толик, вставай, там соседская хата горит!".

Оказалось, что к этому моменту соседи уже вызвали МЧС.

- Я позвонила внучке. Аленка примчалась через пять минут, - с дрожью в голосе продолжает Елена. - Выяснилось, что пока мы с дедом сражались с пламенем соседа, ветер пригнал огонь и на наш дом. Сначала пламя задело крышу, потом чердак, а после за считанные секунды охватило мою и комнату деда. Поначалу Алена старалась вынести из горящего здания хоть какие-то вещи и документы. Пока бежала обратно, кусок потолка едва не упал ей на голову. Это было очень страшно.

Пока пожарные боролись с огнем, супруги на морозе наблюдали как на их глазах пламя пожирает единственный дом, где они были счастливы. Фото: Личный архив героя публикации

"ВЕРНУЛИСЬ В РУИНЫ"

С десяти вечера и до четырех часов утра дом Луковкиных пытались спасти.

– Первые полчаса простояли на улице, наблюдая за тем, как единственный кров пожирают языки пламени, - вздыхает ростовчанка. - Через полчаса меня приютили соседи, а муж с внучкой и ее женихом старались помочь бригаде. Примерно в пять часов утра пожарные уехали, а мы с семьей вернулись в дом, чтобы рассмотреть масштаб бедствия. Картина была ужасной: опаленные стены, обвалившийся потолок, повсюду - запах копоти и гари. Не было света и газа. А на дворе - минус десять Уехать к внучке побоялись, ведь из-за сильного ветра пепел с соседнего участка вновь мог воспламениться. Собственно, так и произошло. В 8:30 утра дом соседа загорелся во второй раз, а через час-полтора часа еще и в третий.

Все это время женщина пережидала на кухне: это единственный оставшийся кусок их дома, который хоть как-то уцелел.

- Стенка, залитый водой пол и небольшой диванчик, — вот теперь наши богатства, - вздыхает она. - Закутались в несколько свитеров и курток, и пытались понять, как же быть дальше. Едва ситуация немного утихла, внучка силой забрала нас на съемную квартиру. Правда, пробыли мы там всего день, затем снова вернулись в свои «руины». К счастью, к тому моменту Алена смогла договориться с ремонтниками, и нам вновь провели газ с отоплением.

Комнаты после пожара можно осветить только лампочкой, что протянули от соседей. Фото: личный архив героев

"ЛЮБОВЬ И ВЕРА В ЧУДО"

– Тепло есть, вода тоже, да и диванчик какой-никакой. Приходиться ютиться среди разрушенных стен у дома, в котором еще недавно были так счастливы, - говорит Елена. - Хорошо, что добрые люди из СНТ выручили первой помощью: принесли теплые вещи, одеяла и даже небольшую сумму на первое время. Сейчас у нас есть догадки, что соседняя хатка загорелась не просто так, поэтому ищем юриста, который бы помог в этом вопросе.

Так как денег у семьи нет, Луковкины надеются найти адвоката, который бы согласился взять дело в качестве практики.

– Всеми силами будем стараться спасти родной уголок, - говорят супруги. - Может, найдутся люди, которые могли бы помочь с ремонтом, передать какие-то ненужные стройматериалы, или просто выручить копеечкой. Сейчас помощь любого доброго сердца для нас - на вес золота. Уверена, вместе с Толей мы все преодолеем, ведь на двоих есть большая любовь и вера в чудо.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь семье Луковкиных, звоните по номеру: 8-989-535-54-22. Внучка Алена.

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