Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2022 9:19

"Думали - рыба, оказался - газ": ростовский доктор спас семью с двумя детьми от гибели

Ростовские врачи спасли семью, которая едва не погибла в собственной квартире
Татьяна ЛЫСЕНКО
Прибыв на место, бригада скорой помощи обнаружила несколько иную картину.

Прибыв на место, бригада скорой помощи обнаружила несколько иную картину.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это был обычный вызов. В Первомайский район Ростова-на-Дону. К 41-летнему мужчине, у которого резко поднялось давление и закружилась голова. Пациент жаловался на гипертонический криз.

Однако, прибыв на место, бригада скорой помощи обнаружила несколько иную картину: тошноту, слабость, головокружение испытывал не только глава семьи, но и его жена, 11-летний сын и маленькая дочка в возрасте 2,8 года.

- Стало совершенно ясно, что это не внезапный гипертонический криз, - вспоминает доктор Корольков. - Причины резкого ухудшения состояния этой семьи следовало искать в другом. Глава семьи предположил, что, возможно, это отравление рыбой, которую приготовили накануне. Но симптомы не были похожи на пищевое отравление.

Доктор Корольков спас семью от гибели.

Доктор Корольков спас семью от гибели.

Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Буквально на глазах врача сын-подросток этого пациента внезапно стал терять сознание и оседать на пол. Доктор немедленно вывел всех членов этой семьи из дома и вызвал сотрудников газовой службы. А еще - дополнительную бригаду скорой, чтобы доставили в медучреждение маму с детьми.

Медик предположил, что причиной подобного недомогания может быть отравление угарным газом. При этом специфического запаха в помещении не чувствовалось.

- Однако не зря же угарный газ называют «тихим убийцей», - делится врач. - Его утечка порой происходит незаметно для окружающих. А потом уже бывает слишком поздно…

В этом случае, грамотные и быстрые действия врача скорой помощи и его коллег, фактически, спасли жизнь ростовской семье. Всем ее представителям была оказана медицинская помощь. Женщина с детьми госпитализирована в одно из ростовских медучреждений, глава семьи – в ГБСМП Ростова-на-Дону.

Жизни ростовчан уже ничего не угрожает. На днях они выписались из больницы и искренне благодарят за чуткость и профессионализм доктора, который фактически их спас.

Как выяснилось, врач оказался точен в своих выводах по поводу возникшей ситуации с угарным газом. И «виновником» случившегося действительно оказался один из бытовых приборов, установленных в доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Главное – довезти!»: Как детская мечта доктора Королькова спасает жизни ростовчан

- Я всегда мечтал быть врачом. С самого детства, - признается доктор. - Поступил в медучилище и работал фельдшером здесь же, на подстанции № 5. Потом - мединститут и диплом терапевта, а далее - ординатура по скорой помощи. Вот так теперь и работаю на скорой врачом. И знаете, за все эти годы ни на секунду не пожалел о своем выборе, как бы трудно не было.

По словам Евгения, работа требует полной самоотдачи. Но дома понимают и поддерживают: супруга Королькова – тоже медик. (подробности)

КАРТИНА ДНЯ