"Думали - рыба, оказался - газ": ростовский доктор спас семью с двумя детьми от гибели

Прибыв на место, бригада скорой помощи обнаружила несколько иную картину. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это был обычный вызов. В Первомайский район Ростова-на-Дону. К 41-летнему мужчине, у которого резко поднялось давление и закружилась голова. Пациент жаловался на гипертонический криз.

Однако, прибыв на место, бригада скорой помощи обнаружила несколько иную картину: тошноту, слабость, головокружение испытывал не только глава семьи, но и его жена, 11-летний сын и маленькая дочка в возрасте 2,8 года.

- Стало совершенно ясно, что это не внезапный гипертонический криз, - вспоминает доктор Корольков. - Причины резкого ухудшения состояния этой семьи следовало искать в другом. Глава семьи предположил, что, возможно, это отравление рыбой, которую приготовили накануне. Но симптомы не были похожи на пищевое отравление.

Доктор Корольков спас семью от гибели. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Буквально на глазах врача сын-подросток этого пациента внезапно стал терять сознание и оседать на пол. Доктор немедленно вывел всех членов этой семьи из дома и вызвал сотрудников газовой службы. А еще - дополнительную бригаду скорой, чтобы доставили в медучреждение маму с детьми.

Медик предположил, что причиной подобного недомогания может быть отравление угарным газом. При этом специфического запаха в помещении не чувствовалось.

- Однако не зря же угарный газ называют «тихим убийцей», - делится врач. - Его утечка порой происходит незаметно для окружающих. А потом уже бывает слишком поздно…

В этом случае, грамотные и быстрые действия врача скорой помощи и его коллег, фактически, спасли жизнь ростовской семье. Всем ее представителям была оказана медицинская помощь. Женщина с детьми госпитализирована в одно из ростовских медучреждений, глава семьи – в ГБСМП Ростова-на-Дону.

Жизни ростовчан уже ничего не угрожает. На днях они выписались из больницы и искренне благодарят за чуткость и профессионализм доктора, который фактически их спас.

Как выяснилось, врач оказался точен в своих выводах по поводу возникшей ситуации с угарным газом. И «виновником» случившегося действительно оказался один из бытовых приборов, установленных в доме.

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- Я всегда мечтал быть врачом. С самого детства, - признается доктор. - Поступил в медучилище и работал фельдшером здесь же, на подстанции № 5. Потом - мединститут и диплом терапевта, а далее - ординатура по скорой помощи. Вот так теперь и работаю на скорой врачом. И знаете, за все эти годы ни на секунду не пожалел о своем выборе, как бы трудно не было.

По словам Евгения, работа требует полной самоотдачи. Но дома понимают и поддерживают: супруга Королькова – тоже медик. (подробности)