В Ростовской области мужчина начал стрелять в оружейном магазине, желая проучить подростков

Расследование уголовного дела завершено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Донецком районном суде рассмотрят дело мужчины, который начал стрелять из охотничьего ружья из-за ссоры с подростком. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в прокуратуре Константиновского района.

ЗАБЕЖАЛ ЗА ПОДРОСТКАМИ В МАГАЗИН

Происшествие случилось в конце лета. По версии следствия, местный житель находился возле оружейного магазина, в руках у него было охотничье ружье. В этот момент мимо обвиняемого проходили два подростка. Юноши столкнулись с ним, после чего между ними и мужчиной завязался конфликт.

Неизвестно, что говорили ему школьники, но мужчина впал в ярость. Он решил «проучить» мальчиков и выстрелил из ружья в воздух. Напуганные подростки забежали в магазин, но агрессивный незнакомец отправился за ними. В помещении еще раз выстрелил.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Мальчики отделались испугом и покинули магазин через запасной выход.

ГРОЗИТ ДО СЕМИ ЛЕТ

После инцидента началось разбирательство. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия». Следователи также выяснили, что разрешения на покупку и хранение оружия у него было.

На днях прокуратура вынесла обвинительное заключение.

— Уголовное дело направлено в Усть-Донецкий районный суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в ведомстве.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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