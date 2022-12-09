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Происшествия9 декабря 2022 17:28

В Ростове хозяин ларька с шаурмой, при взрыве которого погибли три человека, получил реальный срок

Суд признал, что мужчина не обеспечил соблюдение правил безопасности на торговом объекте
Татьяна ТИХОНОВА
Трагедия унесла жизни молодых парней.

Трагедия унесла жизни молодых парней.

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В пятницу, девятого декабря, Советский районный суд Ростова огласил приговор по громкому делу о взорвавшемся ларьке с шаурмой. Дело расследовали почти два года — ЧП произошло в ночь на Рождество в 2021 году. Рассказываем, какое наказание получил осужденный, и вспоминаем детали дела, поразившего весь Ростов.

СКОНЧАЛИСЬ В БОЛЬНИЦЕ

Очевидцы тогда позвонили в единую диспетчерскую службу около половины первого ночи. Сказали, что услышали звук, похожий на взрыв газового баллона, на улице Жданова. На том месте загорелся ларек с шаурмой.

- Огнем повреждены четыре павильона, общая площадь которых составила 90 квадратных метров. На месте работали 38 человек огнеборцев и девять спецмашин, - рассказали тогда в областном управлении МЧС.

Локализовать возгорание удалось лишь через 50 минут, и только в начале третьего ночи — ликвидировать. В огне тогда пострадали трое — два повара 21 и 28 лет и 25-летний посетитель. Их с ожогами различной степени тяжести доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. Позже они скончались в больнице. Еще один посетитель отделался легкими травмами.

С огнем пожарным пришлось бороться два часа.

С огнем пожарным пришлось бороться два часа.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАГОРЕЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН

Как выяснили следователи, индивидуальный предприниматель арендовал ларек на улице Жданова. И в 2019 и 2020 годах покупал газовые баллоны, чтобы подключать их к аппаратам для приготовления шаурмы. Но это было нарушением пожарной безопасности, так как они размещались рядом с открытым огнем.

По версии следствия, один из баллонов как раз и загорелся в ночь на седьмое января, отчего и произошел взрыв и разгорелся пожар. Таким образом, индивидуальный предприниматель оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло причинение легкого вреда здоровью и смерти человека.

Арендатора торговой точки обвиняли в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В декабре 2021-го дело с обвинительным заключением было передано в суд. На скамье подсудимых арендатор торговой точки свою вину полностью признал.

- Сложением наказаний суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии общего режима, лишения права заниматься работой, связанной с обеспечением охраны труда и техники безопасности на два года, а также штраф в госказну в размере 450 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил, и может быть обжалован.

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