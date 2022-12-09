В Ростове хозяин ларька с шаурмой, при взрыве которого погибли три человека, получил реальный срок

Трагедия унесла жизни молодых парней. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В пятницу, девятого декабря, Советский районный суд Ростова огласил приговор по громкому делу о взорвавшемся ларьке с шаурмой. Дело расследовали почти два года — ЧП произошло в ночь на Рождество в 2021 году. Рассказываем, какое наказание получил осужденный, и вспоминаем детали дела, поразившего весь Ростов.

СКОНЧАЛИСЬ В БОЛЬНИЦЕ

Очевидцы тогда позвонили в единую диспетчерскую службу около половины первого ночи. Сказали, что услышали звук, похожий на взрыв газового баллона, на улице Жданова. На том месте загорелся ларек с шаурмой.

- Огнем повреждены четыре павильона, общая площадь которых составила 90 квадратных метров. На месте работали 38 человек огнеборцев и девять спецмашин, - рассказали тогда в областном управлении МЧС.

Локализовать возгорание удалось лишь через 50 минут, и только в начале третьего ночи — ликвидировать. В огне тогда пострадали трое — два повара 21 и 28 лет и 25-летний посетитель. Их с ожогами различной степени тяжести доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. Позже они скончались в больнице. Еще один посетитель отделался легкими травмами.

С огнем пожарным пришлось бороться два часа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАГОРЕЛСЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН

Как выяснили следователи, индивидуальный предприниматель арендовал ларек на улице Жданова. И в 2019 и 2020 годах покупал газовые баллоны, чтобы подключать их к аппаратам для приготовления шаурмы. Но это было нарушением пожарной безопасности, так как они размещались рядом с открытым огнем.

По версии следствия, один из баллонов как раз и загорелся в ночь на седьмое января, отчего и произошел взрыв и разгорелся пожар. Таким образом, индивидуальный предприниматель оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что по неосторожности повлекло причинение легкого вреда здоровью и смерти человека.

Арендатора торговой точки обвиняли в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В декабре 2021-го дело с обвинительным заключением было передано в суд. На скамье подсудимых арендатор торговой точки свою вину полностью признал.

- Сложением наказаний суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии общего режима, лишения права заниматься работой, связанной с обеспечением охраны труда и техники безопасности на два года, а также штраф в госказну в размере 450 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил, и может быть обжалован.

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