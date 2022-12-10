Проверьте, нет ли вашего дома в графике отключения света на неделю. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение электричества в Ростове-на-Дону 12 - 16 декабря энергетики проведут в плановом порядке для профилактики оборудования. Сотни домов попали в график на отключение «Донэнерго» на неделю. Посмотрите, нет останется ли ваш дом без света.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

С 08.00 до 13.00 подачу электроэнергии прекратят по проспекту Королева, 1В.

С 09.00 до 16.00 света не будет в домах по улицам 2-й Пятилетки, 6, 6В, 6/2, 6/3 и 6/4, а также по улице Красноармейская, 94–122.

С 09.00 до 17.00 отключение ожидается на улицах Гайдара, 1–10, 13–17 и 28–36, Возрождения, 15–25 и 10–24, Красногвардейская, 53–79, 52–82, 88–112 и 83–109, в переулке Комиссаровский, 1–5 и 2–4, на улицах Самойловская, 15–39 и 26–34, К. Либкнехта, 1–2, в поселке Верхнетемерницкий, на улице Венеры, 34/1, 34/2, 34/3, 46/1 и 46/2, в переулке Дивный, 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4, по улицам Ландышевая, 11–13, Лесопарковая, 37 и 56–94, Мадояна, 94–110, 110/4 и 137А, Родниковая, 25–39 и 6–40, в переулке Серебряный, 8/20 и 7/18, по проспекту 40-летия Победы, 13/5, 27Б, 37/1, 37В, 37Г, 37Д, 37Е, 37Ж, 43А, 81/3, 93, 93А, 95/3, 81/5 и 87/4.

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

С 09.00 до 16.00 света не будет на улице 2-й Пятилетки, 6, 6В, 6/2, 6/3 и 6/4.

С 10.00 до 12.00 - на улицах Портовая 238/2, 236-248, Черкесская 51-75, 46-78, Коминтерна 82, 79-81, 90-96, 1-я Круговая, 91, Днепростроевская 101-117, 120-134, Кочубея 52-82, Международная 59-67, 62-72, 63/55, 67/56.

С 09.00 до 17.00 отключения ожидаются в поселке Верхнетемерницкий, по улице Венеры, 34/1, 34/2, 34/3, 46/1 и 46/2, в переулке Дивный, 1/1, 1/2, 1/3 и 1/4, по улицам Города Волос, 4–12, Красноармейская, 19–29, проспекту Буденновском, 60–64, в переулке Соборном, 39–43 и 52–58, по улице Комарова 12/2 А, 14/1, 16, 16/1 и 16/3, проспекту Королева 2, 2/2, 1/7, 1/8, по улице Стартовая, 14/2, в садоводческом товариществе «Дружба», на улицах Ландышевая, 11–13, Лесопарковая, 37, 56–90, 23, 25, 56, 56А, 56Г и 56Д, Мадояна, 94–110 и 137А, Родниковая, 25–39 и 6–40, ул. Благодатная, 2–20 и 1–23, в переулках Серебряный, 8/20 и 7/18, Белозерский, 4 и 16, Вагайский, 1–25 и 2–24, Выгодский, 1–17 и 2–16, Вязовский, 1–15 и 2–32, Еланский, 1–27 и 2–20, Елецкий, 1–19 и 2–20, Знаменский, 1–19 и 2–20, Кислородный, 2–8 и 7–15, на улицах Совхозная 4-30 и 18а, Провинциальная 13, 14, 22-38 и 31-37, по проспекту Буденновский 72/А, 74, 74/Б, 92/А, улицам Черепахина 228, и Варфоломеева, 213, ул. Миронова, 4А, 4Б, 12Г, 12-14, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8; ул. Думенко, 13Е.

С 10.00 до 15.00 придется посидеть без электричества жителям домов в переулке Газетном, 47, 47Б и 52, на улице Большая Садовая, 51, 53 и 55/45, и в переулке Семашко, 46/1 и 46А.

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

С 09.00 до 16.00 отключения электроэнергии запланированы по улицам Думенко, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 7/9, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 13Е, 14, 15 и 15Б,

Миронова, 2, 2/1, 2/2, 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4А, 4Б, 6, 8, 8А, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8, 12Г, 14, 14А, 14В и 14Г 16/11,

Лелюшенко, 1, 1А, 1Б, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 5, 5/1, 5/2, 6/12, 7, 7Б, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 13, 13/1, 13/2, 15, 15А, 15В, 15Г, 19Ж и 19К, в переулке Кристальный, 5, и по улице Каскадной, 260.

С 09.00 до 17.00 не будет света по проспекту Нагибина, 13 и 13/Б, улицам Нансена, 113–135, Кропоткина, 5–43 и 8–54, Профинтерна, 22, 24/Б и 30–60, Тоннельная, 3–9, Ивана-Франко, 3–15 и 2–20, в переулках Полюсный, Челюскина, Соликамский, Тихвинский, Боржомский, Ферганский, и по проспекту Ленина, 123, 123/1, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 127 и 127/1, улице Киргизская 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3 и 12Д, 27-я линия 11-23 и 16-20, 29-я линия 23-77 и 20-70, 31-я линия 35-75 и 32-76, Сарьяна 2-66, 1-29, 55-73 и 87- 89, 2-я Пролетарская 4, 16-84 и 19-115, 1-ая 2, 3, 4 и 5,Красноаксайская 2-18, 35-я линия 21-8, 37-я линия 12-76 и 25-97, 39-я линия 35-79 и 24-98, 41-я линия 18-52 и 17-47, 43-я линия 16-48 и 17-31,45-я линия 31-37, 47-я линия 1-37 и 2-14, 49-я линия 1-35 и 2-26; 2-ая Левая 1-15 и 2-22, Кизитериновская Балка, переулок. Кирилловский 1-25 и 2-20, Балканский 1-41, 113 и 2-42, улица Богданова 58-74, ул. Нансена 305-393; ул. Центральная 1-19, 2-28; ул. Рылеева 1-35, 2-28; ул. Пешкова 1-43, 2-32; ул. Отдыха; ул. Краснопресненская; ул. Березовская; ул. Гатчинская; ул. Маяковского; ул. Нежинская; ул. Зырянская; ул. Завкомовская; ул. Цурюпы; ул. Гурьевская; ул. Абхазская; пер. Новозыбковский; пер. Туркменский; пер. Молдавский; пер. Зырянский; пер. Чернышевского; пер. Поморский; пер. Карельский, ул. 12 декабря, 40-60; ул. Пугачева, 2-16, 1-15; ул. Молодежная, 32-50, 29-51; Экономическая, 1-23, 4-22; Курчатова, 4-38, ул. Каяльская, 8-114; ул. Путевая, 1-49; ул. 3-ая Левая, 1-41, 2-40; 5-ая улица, 1-9; ул. Красноаксайская, 28-32.

С 9.00 до 14.00 отключат свет на улице Б.Садовая, 73

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

С 09.00 до 16.00 из-за плановых работ отключение электроэнергии ожидается в домах по улицам Думенко, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 7/9, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 13Е, 14, 15 и 15Б, Миронова, 2, 2/1, 2/2, 2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4А, 4Б, 6, 8, 8А, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8, 12Г, 14, 14А, 14В и 14Г 16/11,

Лелюшенко, 1, 1А, 1Б, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 5, 5/1, 5/2, 6/12, 7, 7Б, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 13, 13/1, 13/2, 15, 15А, 15В, 15Г, 19Ж и 19К, в переулке Кристальный, 5, и по улице Каскадной, 260, улице Верхняя, Природная, Средняя, Элитная, с/т «Темерник».

С 09.00 до 17.00 отключения запланированы по улице Таганрогское шоссе, 118/4, 118/6, 122, 122/2, 124/1, 124/2, 124/4, 124/5 и 124/6, проспекту Космонавтов, 8/5, улице Волкова, 19/1, 29, 31, 31/1, 33 и 35, проспекту Нагибина, 33, 37, 37А, 37Б, 41А, 41/Б и 43/4, улице Симферопольская, 62, 65/2 и 65/3, М. Горького 191-215 и 164, Герасименко 6/2 и 8, Погодина 3А, 5А, 7 и 9, поселок «Мясниковань», переулок Закарпатский 2 и 10-12, улица Армянская 10-16 и 10/19, улица Атарбекова 21-77, 91-105 и 22-11, Боряна 30-100 и 33-95, Пухляковская 17-63 и 22-56, Южная 45-85 и 74-82.

С 13.00 до 15.00 - на улицах 1-я Баррикадная 42, 48, 50/2, Токарная 47А.

С 10.00 до 12.00 - на улицах 1-я Баррикадная 24/32, 31/33, 42, Профсоюзная 33/31, ул. 27-я линия, 11-23, 16-20; ул. 29-я линия, 23-77, 20-70; ул. 31-я линия, 35-75, 32-76; ул. Сарьяна, 2-66, 1-29, 55-73, 87- 89; ул. 2-я Пролетарская, 4, 16-84, 19-115; ул. 1-ая 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская, 2-18; ул. 35-я линия, 21-81; ул. 37-я линия, 12-76, 25-97; ул. 39-я линия, 35-79, 24-98; ул. 41-я линия, 18-52, 17-47; ул. 43-я линия, 16-48, 17-31; ул. 45-я линия, 31-37; ул. 47-я линия, 1-37, 2-14; ул. 49-я линия, 1-35, 2-26; ул. 1, 2-ая Левая, 1-15, 2-22; ул. Кизитериновская Балка; пер. Кирилловский, 1-25, 2-20; пер. Балканский, 1-41, 113, 2-42; ул. Богданова, 58-74

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

С 9.00 до 16.00 света не будет по улице Зорге 33/4, 33/5 и 39/2, Еременко 54В, Ландышевая 11-13, Лесопарковая 37 и 56-94, Мадояна 94-110, 110/4 и 137А, Родниковая 25-39 и 6-40, в переулке Серебряный 8/20 и 7/18, по улицам Королева, 25/3, 25/Г, Орбитальная, 50/1, Козлова 62/148, 63А, 65В, 65Е и 65Д, в переулке Халтуринский 208/137, 204, 206, 206А, 206Б и 206В/106, по улице Дранко 108А, 108Б, 112 и 129/2, по проспекту Буденновскому, 101.

С 10.00 до 12.00 - на улицах Ландышевая 11-13; ул. Лесопарковая 37, 56-94; ул. Мадояна 94-110, 110/4, 137А; ул. Родниковая 25-39, 6-40; пер. Серебряный 8/20, 7/18, с/т «Дружба».

С 9.00 до 17.00 - ул. Королева, 25/3, 25/Г; ул. Орбитальная, 50/1.

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